На Тернопільщині сталася велика ДТП із фурою: перекрита дорога міжнародного значення

У Тернопільській області в неділю, 3 листопада, на дорозі міжнародного значення М-19 сталася ДТП, через що траса була тимчасово перекрита.

Аварія трапилася поблизу села Кровинка Теребовлянського району. Про це інформує пресслужба місцевої патрульної поліції на сторінці у Facebook.

"У зв'язку з оформленням дорожньо-транспортної пригоди... рух ділянкою дороги М-19 (Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече), де відбулася подія, тимчасово обмежено", – сказано в повідомленні.

Фото з місця інциденту facebook.com/ternopilpolice

Як видно з фото з місця ДТП, вантажівка перекинулася і повністю перегородила шлях.

Відзначається, що патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху. "За можливості, скористайтеся іншими маршрутами", – закликали правоохоронці.

Додамо, автодорога М19 – автомобільний шлях міжнародного значення, на території України є частиною Європейського автомобільного маршруту E85.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 3 листопада сталася серйозна ДТП, у результаті якої одна людина загинула, ще шестеро були поранені. За попередньою інформацією, одній пасажирці відірвало ногу, інший розрубало половину обличчя.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!