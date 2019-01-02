Через Азов: Україну попередили про загрозу вторгнення Росії у 2019 році

Інцидент із атакою українських кораблів біля Керченської протоки значно збільшує ризик прямого військового зіткнення Росії з Україною у 2019 році.

На користь цього свідчить той факт, що країна-агресор вперше з 2014 року не приховуючи напала на українські судна в Чорному морі. Таку думку висловив військовий аналітик, екс-голова "відділу Росії" у політичному управлінні Міноборони США Марк Сімаковскі в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, Україні варто готуватися до протистояння не тільки з проросійськими сепаратистами, а й із російськими військами. Сімаковскі підкреслив, що серйозні побоювання у нього виникають щоразу, коли Росія починає військові навчання або перебазовує військову техніку, концентруючи її біля кордонів України.

Марк Сімаковскі "Радіо Свобода"

"Шанси прямого зіткнення між Росією і Україною останнім часом дуже зросли. Через інциденти в Азовському морі й Керченській протоці, через певні політичні процеси, і ще тому, що президент (Росії. — Ред.) Путін може отримати неправильний сигнал від Заходу. Може відчути, що відповідь США і ЄС не така вже й консолідована, як раніше, навіть незважаючи на наявність дієвих санкцій проти Москви", — застеріг аналітик.

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