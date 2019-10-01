"Через 2 роки "затухне": блогер вразив розповіддю про розвалений Донецьк

Житель Донецька Євген Цейтлін, який поїхав два роки тому в Москву після початку війни на Донбасі, повернувся в місто і поділився своїми враженнями.

За його словами, за останні два роки окупований Донецьк помітно збіднів і деградував.

Захоплений Донецьк "Новости Донбасса"

"У цілому, місто "вицвітає". Бульвар Пушкіна, Парк Щербакова, Перша лінія ще тримається. Хоча, і тут реклама все псує. А далі. Відчуття запустіння. Так, за містом стежать. Чисто. Квіточки. Але 5 років без капремонту дають про себе знати ", – написав він на сторінці своєї групи в Facebook.

Цейтлін впевнений, що якщо за рік-два статус Донецька не зміниться, якщо туди не повернуться люди і гроші, він остаточно "затухне".

"Сумно це. За 2 роки моєї відсутності в Донецьку деградація міста стала помітнішою. У минулі приїзди вона так не впадала в очі", – пише Цейтлін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися сумні фото спорожнілого стадіон "Шахтар", який знаходиться у Донецьку.

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