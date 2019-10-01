Головна Новини
1 жовтня • оновлено в 14:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Через 2 роки "затухне": блогер вразив розповіддю про розвалений Донецьк

12т Читати матеріал російською

Житель Донецька Євген Цейтлін, який поїхав два роки тому в Москву після початку війни на Донбасі, повернувся в місто і поділився своїми враженнями.

За його словами, за останні два роки окупований Донецьк помітно збіднів і деградував.

Новини
"Тільки через Донецьк!" Українець на КремльТБ закликав Росію наступати на Київ

Захоплений Донецьк

Захоплений Донецьк

"Новости Донбасса"

"У цілому, місто "вицвітає". Бульвар Пушкіна, Парк Щербакова, Перша лінія ще тримається. Хоча, і тут реклама все псує. А далі. Відчуття запустіння. Так, за містом стежать. Чисто. Квіточки. Але 5 років без капремонту дають про себе знати ", – написав він на сторінці своєї групи в Facebook.

Цейтлін впевнений, що якщо за рік-два статус Донецька не зміниться, якщо туди не повернуться люди і гроші, він остаточно "затухне".

"Сумно це. За 2 роки моєї відсутності в Донецьку деградація міста стала помітнішою. У минулі приїзди вона так не впадала в очі", – пише Цейтлін.

"Через 2 роки "затухне": блогер вразив розповіддю про розвалений Донецьк
"Через 2 роки "затухне": блогер вразив розповіддю про розвалений Донецьк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися сумні фото спорожнілого стадіон "Шахтар", який знаходиться у Донецьку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Новини Донецька і Донецької області
Місце
Україна Донецьк
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
4
14
Смішно
2
Цікаво
17
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Если бы возле городской черты Киева стояли бы вражеские пушки и обстреливали бы город, то и в Киеве были бы проблемы с капремонтом. Хотя... Там и без пушек проблемы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
тимчук нина, у вас всё в порядке с логикой?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
тимчук нина
тимчук нина
Rabinovich Alexander, Все правильно, поэтому киевляне не кричали ," Путин приходи", даже одесситы довольны, что фортель провернутая на Донбассе не удалась в Одессе.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
П*здаболы!!! Нет у Цейтлина этого на странице!!!!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Да всё с Донецком будет отлично! Крым Россия подняла - и Донбасс подымет! Будет опять миллион роз!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
тимчук нина, про Псков ничего сказать не могу, был проездом, а вот в Великом Новгороде бываю часто. Мы там с вами нигде не встречались? Откуда у вас такие впечатления о нём?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
тимчук нина
тимчук нина
Kuksov Micha, За Крым Кремль будет зубами держаться, а с Донецком, будет та же история, что с Великим Новгородом и Псковом, станет захолустным городом, в России есть свои места, которыми заменят донецкие.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel