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Чемпіонат світу 2018: Росія заборонила в'їзд всім жителям "ЛДНР"

29.6тЧитати новину російською

Росія заборонила з 1 червня жителям окупованого Донбасу в'їзд на свою територію через проведення Чемпіонату світу з футболу, який пройде з 14 червня по 15 липня в 11 російських містах.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

"Крім того, в зв'язку з проведенням на території РФ Чемпіонату світу з футболу російське керівництво заборонило з 1 червня місцевому населенню окупованих територій в'їзд на територію Ростовської області, з огляду на складну криміногенну ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і загрозу поширення злочинності на територію Росії", - зазначив він.

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Так, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні адміністрації встановили тотальний контроль над працівниками так званих "бюджетних" організацій.

За словами Гуцуляка, "за кожною установою закріплені співробітники так званого міністерства державної безпеки, які здійснюють раптові перевірки наявності працівників, в т.ч. за місцем проживання".

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Як повідомляв SPORTOBOZ , раніше ФІФА сказала, скільки українців купили квитки на ЧС-2018 в Росії.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіЧС-2018
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