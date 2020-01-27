Головна Новини
27 січня • оновлено в 12:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Розслідування

Георгій Тука
Георгій Тука
Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Всі статті автора

Человек Путина пришел развернуть Зеленского по Донбассу

4.8т
Читати матеріал російською

Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков, который курировал Донбасс, покинул государственную службу. Его место занял новоназначенный замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Главарь "ДНР" Денис Пушилин прибыл в Москву для получения " новых инструкций".

Если упрощенно подходить к анализу двух фигур – Суркова и Козака, – то, прежде всего, надо понимать, что оба они – люди ярко пророссийской ориентации, она они являются абсолютно искренними пропутинскими людьми, потому что оба они работают напрямую с Путиным еще с конца 1990-х годов.

Сурков лично ввел в оборот термин "путинизм" - по аналогии с "ленинизмом", "сталинизмом". В свою очередь, Козак позиционируется как "крепкий хозяйственник". Сурков занимался политикой и идеологией, а Козак – хозяйством и социалкой.

Мне совершенно не понятна бравурная реакция в Офисе президента. Наши ват*ники тоже хлопают в ладоши – вплоть до того, что "это подарок Ермака ко дню рождения Зеленского". Даже такую чушь городят.

Новини
"План "Шатун": Карин описал новую попытку Путина приструнить Донбасс

Для Украины в отставке Суркова и назначении Козака никаких позитивных изменений я не вижу. Ожидать их было бы крайне опасно. Надо иметь в виду, что Дмитрий Козак был "генеральным конструктором" так называемой Приднестровской народной республики.

Именно он был организатором так называемых прямых переговоров между Кишиневом и Тирасполем. Это дало возможность России из стороны конфликта превратиться сначала в наблюдателя, потом в гаранта, а в конце концов в качестве миротворцев русские там и остались.

Владимир Путин

Владимир Путин

Какую опасность несет такая рокировка? Пошла информация о том, что в качестве альтернативы "Минску" в Офисе президента готовятся к идее о реализации переговоров на площадке Киев-Донецк-Луганск. То есть нас ведут к тому же самому приднестровскому сценарию прямых переговоров. К тому же все активнее продвигается тезис о необходимости восстановления экономических связей с предприятиями на оккупированных территориях, что укладывается в канву сценария ПНР.

Новини
По примеру Крыма и Донбасса: в Польше предупредили Европу об угрозе России

Насколько мне известно, эту работу со стороны Украины поручено организовывать господину Сивохо.

В том, что Пушилин срочно мотанул в Москву, нет ничего удивительного. Особой тайны нет в том, что после смерти Захарченко в выборе кандидатуры для "ДНР" боролись две башни Кремля, два центра влияния – Сурков и Козак. Победил Сурков, и креатурой Суркова был именно Пушилин. Так что Пушилин срочно ищет себе какие-то варианты отходов, прикрытий и прочего.

Пресс-секретарь Путина Сурков заявил о том, что между Зеленским и Путиным "установлен рабочий контакт". С моей точки зрения, для нас это не должно быть поводом для беспокойства. Абсолютно нормально, если поддерживается контакт между лидерами двух, пусть даже воюющих, государств.

Но вопрос в другом: к чему приведет этот контакт? Какова стратегическая цель поддержания этого контакта? К сожалению, на Украину начинает осуществляться давление и со стороны Германии, и со стороны Франции, чтобы мы "шли навстречу".

Между прочим, в нормандском формате "домашнее задание" требовалось только от Украины. И ни слова о России. Это настораживает.

К сожалению, у меня складывается стойкое впечатление, что нас разворачивают двигаться по сценарию Приднестровской народной республики. Развернемся ли мы? Это уже будет зависеть от нас. Я думаю, что окружение Зеленского к этому готово. Насколько будет готов сам Зеленский, будет зависеть от того, удастся ли здоровым проукраинским силам донести до него свою позицию и свою обеспокоенность.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Георгій Тука Георгій Тука
Теми
Війна на Донбасі Мирні переговори в Мінську мінські домовленості Російсько-український конфлікт Ексклюзив
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Владислав Сурков Дмитро Козак
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
0
Смішно
11
Цікаво
41
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
рабская психология: человек из россии хочет развернуть президента другой страны. а мысль что зеленский и ко сами решают что делать в голову не приходила?)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги