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Чекають помилування Зеленським: розкрилися нові деталі про обмін політв'язнів між Україною і Росією

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Учасники обміну утримуваними особами чекають указу президента України Володимира Зеленського про їх помилування.

Як повідомив Інтерфакс-Україна адвокат росіян, які знаходяться в Україні, Валентин Рибін, процедура їх юридичного оформлення близька до завершення.

"Зараз процедура юридичного оформлення учасників процедури обміну завершується, і поки вона не завершиться, ніхто нікуди не поїде... Ми очікуємо, коли вийде указ президентський про помилування", – заявив він.

При цьому, коментуючи інформацію, що з'явилася в ЗМІ, стосовно того, що обмін може відбутися 28-29 серпня, Рибін зазначив, що не може давати такі прогнози і не знає, коли така процедура оформлення може завершитися і коли може відбутися сам обмін.

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Нагадаємо, раніше Рибін повідомив, що колишні українські військові Максим Одинцов, Олександр Баранов і активіст одеського "антимайдану" Євген Мефедов готуються до обміну на українських політв'язнів в Росії.

Росіянин Євген Мефедов нещодавно вийшов під заставу з СІЗО в Одесі, куди був поміщений у 2014 році за участь у кривавих провокаціях.

Ексвійськовий Збройних сил України Олександр Баранов був засуджений до 13 років позбавлення волі за зраду Батьківщині і дезертирство з української армії в Криму під час захоплення півострова. Максима Одинцова, який також є колишнім кадровим військовим України, за ці ж злочини було засуджено на 14 років.

Євген Мефедов

Євген Мефедов

"Известия"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня з'явилася інформація, що незаконно засуджених в Росії Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченко можуть видати Україні.

Декількома днями раніше адвокати політв'язнів заявили про те, що вони зникли зі своїх колоній і могли бути етаповані до Москви, що послужило сигналом про швидкий можливий обмін.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
московії довіряти - самому себе обманювати. там когось обманути як два пальці об асфальт і не тіште себе ілюзіями скажуть ви не так зрозуміли
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Дудко Олег
Дудко Олег
С СБУшникам мокряками нужно поступать так, как хитрожо, довезти до пункта обмена, потом вернуть тюрьму, пусть лампочки вкручивабют.
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