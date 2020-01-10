"Чекають капітуляції": людина Суркова поставила Україні ультиматум

Директор Центру політичної кон'юнктури Росії Олексій Чеснаков, близький до помічника президента РФ Владислава Суркова, висунув Україні низку зухвалих вимог. Їх виконання нібито необхідне для чергової зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Так він відреагував на слова голови МЗС України Вадима Пристайка про те, що Київ не виключає введення миротворців на Донбас як альтернативу Мінським угодам. Обуренням з цього приводу Чеснаков вибухнув на особистій сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Українській стороні зараз потрібно не витрачати дорогоцінний час, не шукати альтернативи Мінську, а виконувати домовленості, досягнуті 9 грудня. Після саміту в Парижі минув уже місяць. Якщо все буде йти такими ж темпами, то до планованого на весну наступного саміту "нормандської четвірки" українській стороні нічого буде показати. Який сенс тоді зустрічатися? Вся вина за перенесення саміту "нормандської четвірки" в цьому випадку буде на Києві. Не сумнівайтеся", – пригрозив він.

У свою чергу український журналіст Роман Цимбалюк розшифрував його посил владі України у своєму відеоблозі на YouTube. Він зазначив, що рупор Кремля вкотре повторив нашій країні єдиний сигнал – Путіна влаштує тільки повна капітуляція.

"По суті тут, незважаючи на те, що ще три місяці, прямо говорять, що Путін із Зеленським зустрічатися з питань Донбасу навряд чи буде. А що Україна повинна виконати на їхню думку за результатами зустрічі в Парижі? Так, згадайте комюніке. Там перший пункт – питання безпеки, другий – політичні аспекти. І там питання про особливий статус і закріплення в українському законодавстві "формули Штайнмаєра". Сумніваюся, що це в принципі реально", – пояснив Цимбалюк.

Зеленський і Сурков

"Результат який – зараз наші кремлівські "друзі", особливо користуючись ось цими турбулентними моментами на планеті, коли весь Захід сконцентрований на Ірані, на Близькому Сході, по суті вже прямо заявляють, що готові прийняти Зеленського для того, щоб він підписав винятково повну капітуляцію України перед Москвою", – зробив висновок журналіст.

До того ж, у своєму дописі Чеснаков прямо заявив, що Москва налаштована на "завершення процесу сецесії Донбасу", тобто остаточну втрату Києвом можливості жити з Донбасом в спільному політичному просторі.

У контексті цієї заяви він виключив можливість проведення виборів на Донбасі до повного розведення сторін на фронті, закріплення особливого статусу регіону, ухвалення спеціального закону про вибори та амністії терористів. Це також свідчить про те, що Кремль не планує шукати компроміси щодо питання Донбасу і буде просувати тільки свій сценарій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова Ради федерації Росії Валентина Матвієнко також заявила, що в України не вийде досягти серединних домовленостей з країною-агресором. Вона додала, що нормалізації відносин між країнами не буде, якщо Київ повністю не погодиться із кремлівською повісткою.

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