Чекали на доньку: поліція уточнила, як отруїли Скрипалів

Британська поліція вважає, що отруйну речовину було нанесено на дверну ручку будинку шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля в Солсбері не більше ніж за добу до того, як йому стало погано.

За даними слідства, нервово-паралітичний агент нанесли на ручку дверей після приїзду до нього його дочки Юлії 3 березня, пише газета The Guardian, передає " Інтерфакс-Україна ".

Повідомляється, що дівчина не виходила з дому аж до 9:15 ранку за місцевим часом 4 березня, коли вони з батьком на автомобілі вирушили до Солсбері. О 16:15 за місцевим часом Скрипалів виявили без свідомості на лавочці в центрі міста.

Видання зазначає, що визначення часових рамок "дозволило слідчим сконцентрувати ресурси на роботі по виявленню відповідальних".

Також повідомляється, що поліцейський Нік Бейлі, який також постраждав через отруєння нервово-паралітичною речовиною, 4 березня був у складі групи правоохоронців, які обшукали будинок Скрипалів.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що нервово-паралітичну речовину проти Скрипалів застосували в формі прозорого гелю, що не мав запаху, який нанесли на ручку вхідних дверей в будинок сім'ї вранці 4 березня. Для ураження було використано отруту "Новачок", розроблену в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Скотланд-Ярді відновили похвилинну хронологію отруєння Скрипалів.