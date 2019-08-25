Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Чекаємо наступного: в Харкові обвалився міст разом з пішохідною частиною

737 Читати матеріал російською

У Харкові, в напрямку селища Пісочин, частина автомоста звалилася разом з пішохідною частиною. Інцидент стався вранці 25 серпня, повідомляє atn.ua.

Відео утворився обриву водії опублікували в соцмережах.

На записі видно, що всередині моста тепер відсутня також балка, яка повинна була витримувати навантаження.

Чекаємо наступного: в Харкові обвалився міст разом з пішохідною частиною
Чекаємо наступного: в Харкові обвалився міст разом з пішохідною частиною
Чекаємо наступного: в Харкові обвалився міст разом з пішохідною частиною

На даний момент рух транспорту на харківській об'їзній дорозі перекрито, - повідомляє видання "АТН". Інформація про потерпілих не надходила.

Разом з тим в Україні зараз величезна кількість мостів знаходиться в критичному стані. Основна небезпека полягає в відсутності даних про те, наскільки зношені конструкції всередині - балки, бетон, арматура. Перевірити їх зовні неможливо.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Харків
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...