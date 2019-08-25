Чекаємо наступного: в Харкові обвалився міст разом з пішохідною частиною

У Харкові, в напрямку селища Пісочин, частина автомоста звалилася разом з пішохідною частиною. Інцидент стався вранці 25 серпня, повідомляє atn.ua.

Відео утворився обриву водії опублікували в соцмережах.

На записі видно, що всередині моста тепер відсутня також балка, яка повинна була витримувати навантаження.

На даний момент рух транспорту на харківській об'їзній дорозі перекрито, - повідомляє видання "АТН". Інформація про потерпілих не надходила.

Разом з тим в Україні зараз величезна кількість мостів знаходиться в критичному стані. Основна небезпека полягає в відсутності даних про те, наскільки зношені конструкції всередині - балки, бетон, арматура. Перевірити їх зовні неможливо.

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