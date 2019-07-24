Чекаємо на нові фейки: чоловік Скабєєвої засвітився на скандальному мосту в "ЛНР"

У зоні проведення підготовчих робіт для ремонту зруйнованого моста близько Станиці Луганської помітили російського пропагандиста і чоловіка скандальної ведучої Кремль-ТВ Ольги Скабєєвої Євгена Попова.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко, опублікувавши підтверджуючі знімки (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Демонтаж бетонних споруд між КПВВ "Станиця Луганська" і зруйнованим мостом відбувається під пильним наглядом камери російського пропагандиста з каналу "Росія1" Євгена Попова. Більш відомого, як чоловік і партнер ведучої програми "60 минут" Ольги Скабєєвоі", – написав він.

Євген Попов на мосту в "ЛНР" Facebook Юрія Клименка

За словами Клименка, він буде і далі стежити за тим, яку оцінку дасть "команда фейкотворців і провокаторів" цій події. "Просто цікаво, який негатив можна "витиснути" з миротворчих ініціатив України", – здивувався заступник голови Луганської ОДА.

Євген Попов на мосту в "ЛНР" Facebook Юрія Клименка

Євген Попов на мосту в "ЛНР" Facebook Юрія Клименка

Міст у "ЛНР" Facebook Юрія Клименка

Відзначимо, раніше в Станично-Луганській РДА повідомили, що окупанти не допустили фахівців з української сторони для обстеження зруйнованого моста.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова в односторонньому порядку розпочати відновлення моста в районі Станиці Луганської, якщо з боку окупованих територій не почнеться демонтаж фортифікаційних споруд.

Заступник міністра України з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що ремонт моста можливий тільки після того, як окупанти відведуть війська.

Для місцевих жителів запустили безкоштовний автобус до мосту, за що вони висловили подяку Україні.

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