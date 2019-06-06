"Чекаємо Кучму на Донбасі": українські воїни відповіли на скандальну пропозицію

Військовослужбовці ЗСУ запросили главу української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі, другого президента України Леоніда Кучму в зону ООС.

Так вони відреагували на заяву політика про нові домовленості щодо "режиму тиші" на Донбасі без стрільби у відповідь, передає ТСН.

"Кучма хоче такого закону – нехай приїде сюди сам, постоїть в окопах, подивиться, як воно тут добре, коли по тобі працюють, а ти не можеш дати відповіді", – цитують журналісти бійця батальйону "Донбас" із позивним "Гиря".

Леонід Кучма УП

Загалом, як ідеться в матеріалі, нові домовленості про Донбас, про які говорили в Мінську, бурхливо обговорюються серед захисників України.

"Ну, не будемо! Ми не стріляємо, патронів немає, мало", – зазначив один із військових.

"Вони будуть по нас працювати, а ми що, камінням по них будемо кидати, чи що?" – запитав інший.

Як писав OBOZREVATEL:

На засіданні Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди щодо припинення вогню на Донбасі.

Крім того, була досягнута домовленість про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з 10 червня.

Водночас "Л/ДНР" зажадали негайного початку прямого діалогу з Києвом щодо економічних проблем тимчасово окупованих територій.

П'ятий президент України Петро Порошенко розкритикував главу держави Володимира Зеленського через заяви про готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження проти ОРДЛО.

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