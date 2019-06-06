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"Чекаємо Кучму на Донбасі": українські воїни відповіли на скандальну пропозицію

2.4тЧитати матеріал російською

Військовослужбовці ЗСУ запросили главу української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі, другого президента України Леоніда Кучму в зону ООС.

Так вони відреагували на заяву політика про нові домовленості щодо "режиму тиші" на Донбасі без стрільби у відповідь, передає ТСН.

"Кучма хоче такого закону – нехай приїде сюди сам, постоїть в окопах, подивиться, як воно тут добре, коли по тобі працюють, а ти не можеш дати відповіді", – цитують журналісти бійця батальйону "Донбас" із позивним "Гиря".

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Леонід Кучма

Леонід Кучма

УП

Загалом, як ідеться в матеріалі, нові домовленості про Донбас, про які говорили в Мінську, бурхливо обговорюються серед захисників України.

"Ну, не будемо! Ми не стріляємо, патронів немає, мало", – зазначив один із військових.

"Вони будуть по нас працювати, а ми що, камінням по них будемо кидати, чи що?" – запитав інший.

Як писав OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктМирні переговори в Мінську
Особа
Леонід Кучма
Місце
Україна
Теги
Збройні сили УкраїниНовини Донбасувидео
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ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Да в том и дело, что если он приедет, что вообще невероятно, то никто и никуда стрелять не будет, пока не уедет.
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