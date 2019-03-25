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"Чечня" став "вантажем-200": офіцер ЗСУ показав мертвого найманця Путіна

1.1тЧитати матеріал російською

У Сирії загинув один із найманців Росії Дмитро Дмитренко з позивним "Чечня", який також брав участь у бойових діях на Донбасі на стороні "Л/ДНР".

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Він додав, що не стало бойовика 8 березня. Інформацію поширили знайомі терориста в мережі.

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"Дмитро "Чечня" Дмитренко з Челябінська. Воював на Донеччині, загинув у Сирії. Попередньо — підрив на міні", — додав Штефан.

Дмитро "Чечня" Дмитренко загинув у Сирії

Дмитро "Чечня" Дмитренко загинув у Сирії

Анатолій Штефан

Дмитро "Чечня" Дмитренко загинув у Сирії

Дмитро "Чечня" Дмитренко загинув у Сирії

Анатолій Штефан

Дмитро "Чечня" Дмитренко загинув у Сирії

Дмитро "Чечня" Дмитренко загинув у Сирії

Анатолій Штефан

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були встановлені імена ще двох терористів "ДНР", які загинули в зоні проведення ООС на Донбасі.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНР
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