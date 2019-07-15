Частину Донбасу відключать від води: названі міста

У вівторок, 16 липня, в частині населених пунктів Донецької області зупинять водопостачання у зв'язку з ремонтом.

Про це повідомили в комунальному підприємстві "Вода Донбасу". "За заявкою постачальника електроенергії, з метою проведення ремонтних робіт будуть знеструмлені об'єкти компанії", – сказано в повідомленні.

Зокрема, відключення води чекає близько чверті Донецька: Київський, Куйбишевський, Кіровський, Петровський і, частково, Ленінський райони міста.

Крім того, з 8:00 16 липня до 17 липня 10:00 буде відключена Донецька фільтрувальна станція зі скороченням подачі води споживачам міста Авдіївка, смт. Верхньоторецьке та с. Василівка.

Буде зупинена робота також Карлівської фільтрувальної станції, в результаті чого з 8:00 до 18:00 буде припинено водопостачання до міст Покровск, Новогродівка, Мірноград, Добропілля і Селидове.

Ілюстрація. Відключення води freeradio.com.ua

Нагадаємо:

КП "Вода Донбасу" має величезну заборгованість за електроенергію. Так, за станом на кінець 2018 року вона становила 2,4 млрд гривень.

Призупинення роботи підприємства може залишити без води близько 3,7 млн осіб, як на окупованих, так і на підконтрольних української влади територіях.

Як писав OBOZREVATEL, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив про необхідність масштабної ревізії "Води Донбасу".

Він також вважає, що тарифи за подачу питної води на непідконтрольні Україні території потрібно підвищити.

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