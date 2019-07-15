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Частину Донбасу відключать від води: названі міста

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У вівторок, 16 липня, в частині населених пунктів Донецької області зупинять водопостачання у зв'язку з ремонтом.

Про це повідомили в комунальному підприємстві "Вода Донбасу". "За заявкою постачальника електроенергії, з метою проведення ремонтних робіт будуть знеструмлені об'єкти компанії", – сказано в повідомленні.

Зокрема, відключення води чекає близько чверті Донецька: Київський, Куйбишевський, Кіровський, Петровський і, частково, Ленінський райони міста.

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Крім того, з 8:00 16 липня до 17 липня 10:00 буде відключена Донецька фільтрувальна станція зі скороченням подачі води споживачам міста Авдіївка, смт. Верхньоторецьке та с. Василівка.

Буде зупинена робота також Карлівської фільтрувальної станції, в результаті чого з 8:00 до 18:00 буде припинено водопостачання до міст Покровск, Новогродівка, Мірноград, Добропілля і Селидове.

Ілюстрація. Відключення води

Ілюстрація. Відключення води

freeradio.com.ua

Нагадаємо:

  • КП "Вода Донбасу" має величезну заборгованість за електроенергію. Так, за станом на кінець 2018 року вона становила 2,4 млрд гривень.

  • Призупинення роботи підприємства може залишити без води близько 3,7 млн осіб, як на окупованих, так і на підконтрольних української влади територіях.

Як писав OBOZREVATEL, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив про необхідність масштабної ревізії "Води Донбасу".

Він також вважає, що тарифи за подачу питної води на непідконтрольні Україні території потрібно підвищити.

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Теми
Війна на Донбасі Новини Донецька і Донецької області
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР комунальні послуги
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