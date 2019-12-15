Частини тіла розкидало по дорозі: під Києвом сталася страшна ДТП

На Бориспільській трасі біля населеного пункту Проліски під Києвом автомобіль Toyota Highlander збив пішохода, через що тіло потерпілого буквально розірвало на частини.

Про це повідомляє "Інформатор". Видання відзначає, що ДТП сталася 14 грудня близько 20.30.

Події під Києвом informator.ua

За попередньою інформацією правоохоронців, до служби "102" звернувся водій автомобіля Toyota, який повідомив про ДТП і розповів, що збив людину. На місце направили екіпаж поліції і медиків, проте лікарі не змогли врятувати пішохода.

За словами поліцейських, водіїі нших авто зупинялися і намагалися не допустити наїзд на людські останки до приїзду правоохоронців. На жаль, уникнути цього не вдалося – частини тіла, які лежали на дорозі, розтягували проїжджаючі машини, через що їх розкидало в радіусі 300 метрів по смугах руху.

Водій Toyota розповів, що їхав в крайньому лівому ряду в бік Борисполя. Під час руху він відчув удар і почав рухатися в бік узбіччя, щоб зупинитися і подивитися, що сталося.

Після повної зупинки чоловік побачив пошкодження автомобіля і пішов подивитися, що призвело до таких пошкоджень. Там він побачив частини тіла і відразу ж подзвонив в поліцію.

Також водій Toyota додав, що перед ним був ще один заявник, який аналогічно повідомив, що на автомобілі BMW збив пішохода. Ця машина рухалася в бік Києва, але на ній пошкоджена тільки частина бампера. Можливо, що він зачепив вже частини тіла.

Видання відзначило, що по тілу загиблого важко було визначити навіть його стать. Лише по уцілілій руці, яку відірвало і відкинуло на розділовий знак, стало ясно, що це чоловік.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Києві начальник одного з відділів Управління державної охорони України на смерть збив жінку на нерегульованому пішохідному переході.

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