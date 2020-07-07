Частка відповідальності за повені на Закарпатті лежить на екологах і екоактивістах. Адже вони за гроші готові закривати очі на першопричину повеней – діяльність "чорних лісорубів".

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив політолог Кирило Сазонов.

На його думку, окремі екоактивісти "не помічають" масштабну вирубку дерев в Карпатах, бо знаходяться "на зарплаті".

"Якщо еколог отримує гроші від компанії, яка купує вирубаний ліс, то, звичайно, він буде закривати очі на вирубку. Якщо еколог працює в системі держструктури і отримує гроші готівкою у вигляді корупційних конвертів від людей, які займаються вирубкою, то він теж буде закривати очі... В результаті безвідповідальності та ігнорування проблеми владою і громадськими організаціями, які нібито борються за екологію, ми отримали такий результат", - зазначив Сазонов.

Як наслідок, роблять висновок журналісти, численні екоактивісти, які організовують мітинги з приводу глобального потепління, забруднення навколишнього середовища окремими підприємствами або пожеж в Австралії, проігнорували тему повеней на Закарпатті так само, як раніше промовчали з приводу охопленої вогнем Чорнобильської зони. І саме через те, що за видимість бурхливої діяльності в контексті НП на Західній Україні їм ніхто не платив, в день, коли прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звітував у парламенті про хід ліквідації наслідків повені – під ВРУ не було жодних екологічних акцій.

Так що більшість екологічних активістів в сучасній Україні більше не виконують свою головну функцію: контроль за діями влади в галузі охорони навколишнього середовища. Замість цього вони активно беруть участь у проплачених акціях і пікетах, дають за гроші вигідні замовникові коментарі в ЗМІ, сприяють досягненню політичних цілей або усуненню бізнес-конкурентів тих, хто їм платить. І повністю ігнорують реальні екологічні проблеми, з якими стикається Україна.