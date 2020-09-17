Частину хабаря для Юрченка мало бути передано Герусу – ЗМІ

Значна частина з 200 тисяч доларів хабаря з розслідування НАБУ в корупційній справі "слуги народу" Олександра Юрченка призначалася для голови Комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрія Геруса. Автор міфу про збитковість для бюджету через застосування формули "Роттердам+" мав отримати чверть усієї суми, що призначалася для підкупу депутатів задля внесення правок в екологічний законопроєкт. Про це, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, повідомила "Україна молода".

За інформацією джерела, детективи НАБУ планували задокументувати передання Герусу 50 тисяч доларів, однак через витік інформації з Офісу генпрокурора операцію було зірвано й документування факту передання хабаря Герусу не відбулося.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 13 вересня стало відомо про те, що НАБУ викрило злочинну групу, яка планувала вплинути на ухвалення законопроєкту. Йшлося про народного депутата з фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка та його "помічника" Івана Фіщенка. З плівок, оприлюднених НАБУ, стає зрозуміло, що загальна сума хабаря становить 200 тисяч доларів – "на комітет", тобто для "оплати послуг" комітету за необхідне голосування.

При цьому народний депутат Андрій Герус, який, за даними ЗМІ, може бути причетним до корупційного скандалу довкола Юрченка, відомий як головний лобіст інтересів одного з вітчизняних олігархів. На думку експерта-економіста Бориса Кушнірука, Андрій Герус є автором міфу про "Роттердам+", головною метою якого було завдати удару по п’ятому президенту України Петрові Порошенку. Крім того, Герус лобіював рішення про постачання електроенергії з Росії під час війни з РФ. Наслідком так званої поправки Геруса став удар по вітчизняній енергетиці.