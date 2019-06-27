Батько Гандзюк виграв суд проти скандального Киви: в чому суть

Суд задовольнив позов батька загиблої української політичної і громадської діячки Катерини Гандзюк Віктора до скандального українського політика Іллі Киви й ТОВ "Голдберрі" (Еспресо.TV).

Заочне рішення ухвалив Солом’янський районний суд міста Києва від 26 червня 2019 року, написав на своїй сторінці у Facebook юрист Масі Наєм.

Батько Гандзюк виграв суд проти Киви

За словами Наєма, суд визнав недостовірною інформацію, поширену Кивою 2 жовтня 2018 року на Еспресо.TV, а саме фразу: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета".

Юрист додав, що юстиція зобов’язала Киву протягом десяти календарних днів із дня набрання рішенням законної сили спростувати недостовірну інформацію, повідомивши в ефірі телеканалу Еспресо.TV про те, що вона не відповідає дійсності.

Також рішенням передбачили стягнення з Киви на користь Віктора Гандзюка судового збору в розмірі 1409,60 гривень, розповів Наєм.

Рішення суду Масі Наєм/Facebook

"У тому самому ефірі на 05 хвилині 38 секунді І. Кива каже дослівно: "Я отвечаю за каждое сказанное свое слово". Власне, настав час", — підсумував юрист і привітав батька Гандзюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексоперативнику Суворовського РВ УМВС Херсона Сергію Торбіну та чотирьом можливим виконавцям убивства Гандзюк змінили статтю звинувачення.

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