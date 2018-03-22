"Час такий короткий": Максакова заявила про погрози від замовника вбивства Вороненкова

Екс-депутат Державної Думи Росії Марія Максакова, яка переїхала в Україну, заявила, що отримує погрози від колишнього чоловіка Володимира Тюріна, якого ГПУ назвала замовником вбивства в Києві її другого чоловіка і колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

З Тюріним Максакова була в цивільному шлюбі п'ять років, вони мають двох спільних дітей, які живуть в Москві з батьком-злочинцем, передає ТСН.

"Я зараз заручниця цієї ситуації, як і діти. Він просто переламав все! У нього був конфлікт з Денисом, цей конфлікт все прекрасно спостерігали: дзвонив, кричав, вистежував його. Звичайно, він ненавидів Дениса. А що, не діставайся ж ти нікому", - прокоментувала Максакова розрив з Тюріним.

За її словами, вона отримала від колишнього чоловіка неоднозначні SMS-повідомлення: "Час такий короткий", "Не сатаній, знай, живи!"

"Як це розцінювати? Це погрози?", - задається питанням Максакова.

Вона розповіла, що втратила підтримку рідних, оскільки недавно у неї помер батько, а з матір'ю вона не спілкується, оскільки вона "дякувала богу" за вбивство Вороненкова.

"Я в своєму житті за цей рік втратила близьку людину, свого батька, і в принципі, як мені здалося, батька своїх перших дітей, який в теорії все одно людина, на якого десь можна було покладатися. Тобто Тюрін позбавив мене всього, будь-якого захисту", - сказала Максакова.

Як писав "Обозреватель", раніше КремльТВ вибухнуло новою сенсацією про вбивство Вороненкова.