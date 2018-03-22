УкрEngРус
Регистрация
ГоловнаБлоги

"Час такий короткий": Максакова заявила про погрози від замовника вбивства Вороненкова

1.9тЧитати новину російською

Екс-депутат Державної Думи Росії Марія Максакова, яка переїхала в Україну, заявила, що отримує погрози від колишнього чоловіка Володимира Тюріна, якого ГПУ назвала замовником вбивства в Києві її другого чоловіка і колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

З Тюріним Максакова була в цивільному шлюбі п'ять років, вони мають двох спільних дітей, які живуть в Москві з батьком-злочинцем, передає ТСН.

"Я зараз заручниця цієї ситуації, як і діти. Він просто переламав все! У нього був конфлікт з Денисом, цей конфлікт все прекрасно спостерігали: дзвонив, кричав, вистежував його. Звичайно, він ненавидів Дениса. А що, не діставайся ж ти нікому", - прокоментувала Максакова розрив з Тюріним.

За її словами, вона отримала від колишнього чоловіка неоднозначні SMS-повідомлення: "Час такий короткий", "Не сатаній, знай, живи!"

Новини
"Ще трохи рано ..." Максакова розповіла про виховання сина від Вороненкова

"Як це розцінювати? Це погрози?", - задається питанням Максакова.

Вона розповіла, що втратила підтримку рідних, оскільки недавно у неї помер батько, а з матір'ю вона не спілкується, оскільки вона "дякувала богу" за вбивство Вороненкова.

"Я в своєму житті за цей рік втратила близьку людину, свого батька, і в принципі, як мені здалося, батька своїх перших дітей, який в теорії все одно людина, на якого десь можна було покладатися. Тобто Тюрін позбавив мене всього, будь-якого захисту", - сказала Максакова.

Як писав "Обозреватель", раніше КремльТВ вибухнуло новою сенсацією про вбивство Вороненкова.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Дениса Вороненкова" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Дениса Вороненкова
Особи
Марія МаксаковаДенис Вороненков
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook

Наші блоги