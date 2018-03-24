"Час пішов": сестра Шарія звинуватила його в педофілії

Сестра скандального відеоблогера Анатолія Шарія подала заяву в московську поліцію із звинуваченнями пропагандиста в сексуальному злочині.

"Отже, сестра Шарія в Москві. Тепер на нього є заява по ст. 135 КК РФ (розпусні дії) в СК. Чекаємо на його приїзд в Москву. Ласкаво просимо! А якщо не приїде, то педофіл. Час пішов", - повідомив на своїй сторінці в Facebook адвокат Марк Фейгін.

Юрист також зазначив, що Шарій його забанив у соцмережі. Тому він передав йому послання.

Хочу попередити Шарію (передайте йому, а то педо-експерт мене забанив), що якщо він не з'явиться в СК РФ, то наступною я привезу в Москву його неповнолітню племінницю Марісуі. Їй є, що розповісти. Привіт йому від неї", - написав він.

Підтвердження спорідненості Шарія з сестрою

Підтвердження спорідненості Шарія з сестрою

Крім того, з таким ж проханням звернулася до Шарія його сестра.

"Приїжджай нарешті. Дай свої показання - щоб це питання роз'яснити", - звернулася вона у відеозверненні.

Як повідомляв "Обозреватель", у вересні 2017 року поліція нідерландського міста Алкмар розслідувала справу Шарія про педофілію. Фейгін тоді розповів, що пропагандист три місяці "сидів" у місті.