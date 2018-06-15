"Час пішов на дні": з'явилася інформація про стан в'язня Кремля Балуха

Голодуючий з 19 березня український політв'язень Володимир Балух знаходиться в критичному стані.

"Є межа російському цинізму? Політв'язень В. Балух у критичному стані. Час пішов на дні. В цей час окупант незаконно продовжує його арешт", - написала в своєму мікроблозі в Twitter речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

Вона зажадала від Росії допустити до Балуха українських або міжнародних лікарів і негайно його звільнити.

"Продовжують голодування О.Сенцов і В.Балух-політв'язні РФ. Існує загроза життю. Вимагаємо від РФ їх звільнення", - додала вона.

Балуху продовжили утримання під вартою ще на два місяці.

Чи є межа російському цінізму? Політв'язень В.Балух в критичному стані. Час Пішов на дні. В цей час окупанти незаконно продолжает его арешт - Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 червня 2018 р.

Вімагаємо допустіті до політв'язня В.Балух укр або міжнародніх лікарів. Вімагаємо від РФ его Негайно звільнення pic.twitter.com/Xv0oR0hLTJ - Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 червня 2018 р.

Продолжают голодування О.Сенцов та В.Балух-політв'язні РФ. Існує загроза життю. Вімагаємо від РФ їхнього звільнення pic.twitter.com/0AR8o2TZn2 - Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 травня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня архієпископ Климент розповів, що Балух знаходиться у важкому стані. 15 червня під час засідання суду йому стало погано.