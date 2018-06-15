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"Час пішов на дні": з'явилася інформація про стан в'язня Кремля Балуха

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Голодуючий з 19 березня український політв'язень Володимир Балух знаходиться в критичному стані.

"Є межа російському цинізму? Політв'язень В. Балух у критичному стані. Час пішов на дні. В цей час окупант незаконно продовжує його арешт", - написала в своєму мікроблозі в Twitter речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

Вона зажадала від Росії допустити до Балуха українських або міжнародних лікарів і негайно його звільнити.

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"Продовжують голодування О.Сенцов і В.Балух-політв'язні РФ. Існує загроза життю. Вимагаємо від РФ їх звільнення", - додала вона.

Балуху продовжили утримання під вартою ще на два місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня архієпископ Климент розповів, що Балух знаходиться у важкому стані. 15 червня під час засідання суду йому стало погано.

Читайте все новости по теме "Українські політв'язні в Росії" на Обозревателе.

Темы
Українські політв'язні в Росіїанексія Криму
Персона
Володимир Балух
Место
Україна
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