"Київ був би наш!" Пропагандист-утікач замарив про російські танки в Україні

Скандальний журналіст Олександр Чаленко, який після Революції Гідності втік до Росії, висловив пропагандистське твердження про те, що "українців не існує".

Про це він сказав на лекції в Москві, повідомив блогер та політолог Олексій Голобуцький в особистому Telegram-каналі.

"Я хотів би сказати про деякі речі, від яких ми, росіяни, повинні відмовитися. Щоб стати єдиною, могутньою європейською нацією, лідером Європи, ми повинні об'єднатися, повинна з'явитися єдина російська нація. Цьому заважає те, що більшість великоросів читають, що українці існують. Це інерція, від якої ми повинні відмовитися", – сказав пропагандист.

Олександр Чаленко Скріншот

За іншого розвитку подій у 2014 році, на його думку, РФ могла б захопити українські міста.

"Київ був би наш, якби тут, у Великоросії, був інший погляд на те, чи є Київ, Одеса, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, і так далі, російськими містами. Точно так само, як ними є Севастополь, Сімферополь, Керч, Євпаторія", – стверджує Чаленко.

Він додав, що якби "в Києві стояли російські танки, Київ став би містом РФ".

Як писав OBOZREVATEL, раніше український журналіст Роман Цимбалюк вступив у гостру суперечку зі скандальним Чаленком. Він розніс його пропагандистський спіч про "єдиний народ" і нібито вину України за початок війни на Донбасі.

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