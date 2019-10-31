Головна Новини
31 жовтня • оновлено в 23:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Київ був би наш!" Пропагандист-утікач замарив про російські танки в Україні

2.4т Читати матеріал російською

Скандальний журналіст Олександр Чаленко, який після Революції Гідності втік до Росії, висловив пропагандистське твердження про те, що "українців не існує".

Про це він сказав на лекції в Москві, повідомив блогер та політолог Олексій Голобуцький в особистому Telegram-каналі.

"Я хотів би сказати про деякі речі, від яких ми, росіяни, повинні відмовитися. Щоб стати єдиною, могутньою європейською нацією, лідером Європи, ми повинні об'єднатися, повинна з'явитися єдина російська нація. Цьому заважає те, що більшість великоросів читають, що українці існують. Це інерція, від якої ми повинні відмовитися", – сказав пропагандист.

Новини
"Виродки!" Топпропагандистка Кремля заістерила через "ліквідацію" радянського маршала в Одесі

Олександр Чаленко

Олександр Чаленко

Скріншот

За іншого розвитку подій у 2014 році, на його думку, РФ могла б захопити українські міста.

"Київ був би наш, якби тут, у Великоросії, був інший погляд на те, чи є Київ, Одеса, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, і так далі, російськими містами. Точно так само, як ними є Севастополь, Сімферополь, Керч, Євпаторія", – стверджує Чаленко.

Він додав, що якби "в Києві стояли російські танки, Київ став би містом РФ".

Як писав OBOZREVATEL, раніше український журналіст Роман Цимбалюк вступив у гостру суперечку зі скандальним Чаленком. Він розніс його пропагандистський спіч про "єдиний народ" і нібито вину України за початок війни на Донбасі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт
Особи
Олександр Чаленко Олексій Голобуцький
Місце
Росія Москва
Тег
пропаганда
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
40
14
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
a alexeyon
a alexeyon
Расстрел в Забайкалье.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Петрова Ольга
Петрова Ольга
a alexeyon, а что тот цыгано-азиат курит? наверное какую то дешевую дрянь , типа чертополох
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel