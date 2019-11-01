Дивна смерть підлітка в Прилуках: начальника поліції відсторонили

Після загибелі 14-річного Дениса Чаленка в місті Прилуки на Чернігівщині, тіло якого знайшли на рейках, керівника місцевої поліції відсторонили від посади.

Про це інформує пресслужба правоохоронців. Відзначимо, смерть підлітка пов'язують із дітьми київських суддів, через що справа викликала громадський резонанс.

Очільник Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що всі матеріали кримінального провадження будуть передані в Головне слідче управління, де їх вивченням займеться група досвідчених слідчих і оперативників.

"Максимально об'єктивне розслідування причин і обставин трагічної смерті хлопця – таке завдання я поставив кращим слідчим центрального апарату", – сказав він.

Денис Чаленко Колаж

Як писав OBOZREVATEL:

У Прилуках ввечері 31 жовтня під відділом поліції провели акцію протесту з вимогою розслідувати загибель Чаленка. Активісти кричали "Ганьба!" та палили шини.

Тіло підлітка було знайдено 29 жовтня ввечері на залізничній колії. Рідні не згодні з версією, яку називає поліція, – що хлопця збив потяг.

До вбивства підлітка можуть бути причетні четверо 16-річних хлопців, які за тиждень до загибелі Дениса надсилали на його телефон SMS із погрозами.

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