"Б'ються за лежаки": в мережі показали нові фото "туристичного сезону" в Криму

У мережі з'явилися фото пустельних пляжів у курортних містах анексованого Росією українського Криму.

Знімками з узбережжя Судака та Саки на своїй сторінці у Twitter поділилася блогер RoksolanaToday&Крым.

Ілюстрація. Крим InfoResist

"У Судаку дуже багато людей, тільки місць на лежаках не вистачає", – з іронією написала блогер, оскільки на фотографіях людей навпаки дуже мало.

Судак twitter.com/KrimRt

Судак twitter.com/KrimRt

Судак twitter.com/KrimRt

"Саки. Ось тут сезон настав. Високий", – додала блогер.

Саки twitter.com/KrimRt

"Їздити в окупацію в Крим відпочивати – все одно що обігрівати будинок теплом від печей у концтаборах", "Ви нічого не бачите, народ б'ється за місце", – пишуть у коментарях.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

У Судаку теж дуже багато людей, тільки місць на лежаках не вистачає pic.twitter.com/hg0heL9y0X - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 15, 2019

Саки

Ось тут сезон настав

високий pic.twitter.com/1qDrpI7x6E - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 15, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!