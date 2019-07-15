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"Б'ються за лежаки": в мережі показали нові фото "туристичного сезону" в Криму

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У мережі з'явилися фото пустельних пляжів у курортних містах анексованого Росією українського Криму.

Знімками з узбережжя Судака та Саки на своїй сторінці у Twitter поділилася блогер RoksolanaToday&Крым.

Ілюстрація. Крим

Ілюстрація. Крим

InfoResist

Новини
"Немає туалетів і душ на видноті!" Окупанти у Криму провалили курортний сезон. Фото

"У Судаку дуже багато людей, тільки місць на лежаках не вистачає", – з іронією написала блогер, оскільки на фотографіях людей навпаки дуже мало.

Судак

Судак

twitter.com/KrimRt

Судак

Судак

twitter.com/KrimRt

Судак

Судак

twitter.com/KrimRt

"Саки. Ось тут сезон настав. Високий", – додала блогер.

Саки

Саки

twitter.com/KrimRt

"Їздити в окупацію в Крим відпочивати – все одно що обігрівати будинок теплом від печей у концтаборах", "Ви нічого не бачите, народ б'ється за місце", – пишуть у коментарях.

"Б'ються за лежаки": в мережі показали нові фото "туристичного сезону" в Криму

Скріншот

"Б'ються за лежаки": в мережі показали нові фото "туристичного сезону" в Криму

Скріншот

"Б'ються за лежаки": в мережі показали нові фото "туристичного сезону" в Криму

Скріншот

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Теми
Анексія Криму Літній відпочинок Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
відпочінок Крим відпочінок туризм фотографии соцмережі Новини Криму
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Шевченко Вероника
Шевченко Вероника
У нас в Одессе в 6 утра на пляже тоже пусто...,фото видно, что сделаны рано утром.,,,да и веб камеры можно посмотреть
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ну с пляжами разобрались, а слабо сделать фото пустующих пропускных пунктов с украинской стороны или отсутствующего движения по мосту? Ну в крайнем случае пустой аэропорт тоже сойдет!
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Александров Сергей
Александров Сергей
А в 3 часа 40 минут по-полуночи на пляже народу еще меньше! А что темно, так это Путин загораживает солнце европейской цивилизации!
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