"Б'ються за лежаки": в мережі показали нові фото "туристичного сезону" в Криму

У мережі з'явилися фото пустельних пляжів у курортних містах анексованого Росією українського Криму.
Знімками з узбережжя Судака та Саки на своїй сторінці у Twitter поділилася блогер RoksolanaToday&Крым.
Ілюстрація. Крим
InfoResist
"У Судаку дуже багато людей, тільки місць на лежаках не вистачає", – з іронією написала блогер, оскільки на фотографіях людей навпаки дуже мало.
Судак
twitter.com/KrimRt
Судак
twitter.com/KrimRt
Судак
twitter.com/KrimRt
"Саки. Ось тут сезон настав. Високий", – додала блогер.
Саки
twitter.com/KrimRt
"Їздити в окупацію в Крим відпочивати – все одно що обігрівати будинок теплом від печей у концтаборах", "Ви нічого не бачите, народ б'ється за місце", – пишуть у коментарях.
Скріншот
Скріншот
Скріншот
У Судаку теж дуже багато людей, тільки місць на лежаках не вистачає pic.twitter.com/hg0heL9y0X- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 15, 2019
Саки- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 15, 2019
Ось тут сезон настав
високий pic.twitter.com/1qDrpI7x6E
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше в Євпаторії показали "розпал сезону" – порожні пляжі, кафе і магазини.
До цього в мережі з'явилися нові кадри практично порожніх пляжів міста Судака, що на південному сході анексованого Росією Криму.
Водночас російська топ-пропагандистка Ольга Скабєєва заявила про мільйони туристів, які нібито відпочивають на окупованому півострові.
Кримський блогер Олександр Гірський зі свого боку зробив прогноз, що у 2019 році в Крим приїдуть на 15% менше туристів, ніж рок тому.
Жителі анексованого Криму також визнали провал курортних сезонів на півострові після захоплення РФ.
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