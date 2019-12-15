Б'ються, крадуть і їздять п'яними: в Польщі обурені українськими заробітчанами

Українці поповнюють кримінальну статистику Польщі. Не тільки українців ображають у цій країні, а й наші заробітчани б'ються, крадуть, конфліктують із поліцією, їздять п'яними за кермом. І з кожним роком кількість злочинів, скоєних українцями, зростає.

Така ситуація пов'язана з тим, що кількість українців у Польщі стає все більше. Єдиний вихід із ситуації – створювати робочі місця і повертати наших співвітчизників додому. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Завдав 18 ножових ударів

Незважаючи на те, що українські заробітчани в Польщі часто скаржаться на те, що їх там кривдять, самі наші співгромадяни не завжди поводяться там толерантно. І теж скоюють злочини. Причому частенько проти власних земляків.

Буквально на днях у містечку Доброславов у Люблінському воєводстві сталася трагедія. У житловому вагончику поряд із розплідником рослин знайшли двох жорстоко убитих українців. На тілі одного з них слідчі виявили 18 ножових ударів, на тілі другого – п'ять.

Поліція затримала вбивцю, ним виявився українець polsatnews.pl

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Поліція Любліна підозрює в скоєнні цього злочину 36-річного українця на ім'я Сергій. Його вже затримали. Як пояснили в поліції, українці разом працювали на цій фермі. Вбивця забрав у співвітчизників 200 доларів. А також пограбував дві сусідні кімнати, забравши у заробітчан 900 і 1500 злотих.

А в Кракові біля гуртожитку політехнічного інституту двоє українців напали на студента-земляка. Вони завдали йому удар ножем у спину і нижче попереку. Зараз вони заарештовані.

Вимагали у пенсіонерки гроші

Але не тільки між собою українці з'ясовують стосунки. Минулого року польська поліція заявляла, що українці лідирують у статистиці злочинів серед іноземців. Українські заробітчани майже кожен день стають героями польської кримінальної хроніки. Наші співвітчизники здійснюють убивства, грабежі, крадіжки, хуліганства.

Українці лідирують у статистиці злочинів серед іноземців у Польщі Мігньюз

А за даними МВС Польщі, у 2011 році українці здійснили 493 злочини, а в 2015-му – 1315.

У жовтні в польському місті Варка Мазовецького воєводства в будинок до літньої жінки увірвалися троє наших співвітчизників на підпитку, які працювали в садах у місцевого фермера. Погрозами і побоями вони намагалися змусити 60-річну жінку віддати їм гроші. Правда, грошей у неї не виявилося. Незабаром молодих людей затримала місцева поліція, тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі за спробу пограбування.

У польському Гожуві поліцейським надійшов виклик про те, що на автозаправці один із водіїв вживає алкоголь. Наряд, який прибув на місце, з'ясував, що водієм є 35-річний українець. Тест показав, що в організмі водія 2,5 проміле алкоголю. Українець навіть пропонував поліцейським 2 тис. злотих, а потім поліз у бійку.

В організмі українського водія виявили 2,5 проміле алкоголю gorzow.wyborcza.pl

А восени минулого року 22-річний українець кидався камінням у поліцейських під час маршу рівності. Його разом з іншими учасниками акції взяли під варту, відповідно до законів Польщі їм загрожує до 10 років.

Українець, якого підозрюють у крадіжці машин у Польщі Поліція Любліна

28-річний житель Львівської області підозрюється в крадіжці двох автомобілів у Любліні. Один із них поліція виявила в лісі і повернула господарю. А підозрюваного затримали на кордоні, коли він пішки намагався знову потрапити до Польщі. Йому також загрожує до 10 років позбавлення волі.

Одна з основних причин бійок – алкоголь

Віталій Махинько, голова профспілки "Трудова солідарність", яка захищає права українців у Польщі, каже, що часто самі поляки, які ображають наших земляків, роблять це за підтримки самих же українців.

"Ми захищаємо права українських громадян у Польщі. І щойно трапляється випадок, коли роботодавець порушує права українця, не виплачує зарплату, б'є, то починаєш розбиратися й обов'язково натрапиш, що посередником був наш же громадянин", – говорить Махинько.

Українці на заробітках у Польщі

Він так само вважає, що часто причиною бійок серед українців стає алкоголь. "Відпрацювали вони зміну, втомилися, збираються у себе в кімнаті, що їм іще робити? Сім'я залишилася вдома, зайнятися нічим. По чарочці вип'ють, потім іще, а потім і до сварки доходить", – говорить Махинько. Хоча зазначає, що ті ж поляки в Україні теж поводяться не краще.

Жителька Львова Вікторія Симоненко, яка вже кілька років їздить на заробітки до Польщі, каже, що зараз неприємних випадків, пов'язаних із криміналом, серед українців стає більше.

"Може, раніше про це менше говорили. Іноді читаєш у соцмережах – там побилися українці, там напали на когось і побили. І стає просто соромно. Адже більшість моїх знайомих нормальні люди, я сама в минулому вчителька, але змушена заробляти. А один такий випадок може стати приводом, щоб потім нас принижували", – каже жінка.

Фокус

Вікторія розповідає, як одного разу в місцевому магазині нашого українця запідозрили в крадіжці. "Мені стало так соромно, що я підійшла і просто заплатила за нього, щоб не викликали поліцію. Він мені і спасибі не сказав, пішов", – згадує жінка.

Хто винен і що робити

Львів'янин Владислав Тарнавський, який кілька років навчався і працював у Польщі, розповідає, що зростання злочинів серед українців у Польщі пропорційно залежить від зростання заробітчан.

"В останні роки кількість українців у цій країні в рази зросла, ми дійсно рятуємо місцеву економіку, тому що молоді поляки їдуть на заробітки до Великобританії, Швеції, Німеччини, США. Звичайно, чим більше людей, тим більше злочинів. І український заробітчанин це вже не жінка 40-50 років, яка доглядає за польським пенсіонером. Зараз це 20-30 річні чоловіки, які можуть в'їжджати в Європу по кілька разів на рік по безвізу.

Найчастіше сюди приїжджають жителі сіл, без освіти, зайнятися їм у неробочий час нічим. Адже не всі ходять у кіно і клуби. Спочатку вип'ють, потім з'ясовують стосунки. Можуть і з поляками побитися, ті теж не поступаються, часто провокують бійку, тому що перебувають на своїй території, а українців вважають некваліфікованими працівниками. Пам'ятаєте, недавно студентка-полячка зневажливо висловилася про українку в поїзді? У молоді часто таке ставлення до нас", – каже Владислав.

Юрист Віталій Шевченко, якому доводилося допомагати українцям у Польщі, каже, що єдиний вихід із ситуації – повернути людей в Україну.

"Тут у них сім'ї, діти, батьки. Багатьом просто ніколи дурницями займатися. А там вони вільні, ніхто не бачить, вип'ють і йдуть шукати пригоди. Там побилися, там у магазині щось вкрали. А тут сім'ї розпадаються, діти без нагляду ростуть, потім у них проблеми з законом, або в особистому житті. Поки не повернемо своїх громадян в Україні, так і будемо поповнювати кримінальну хроніку Польщі", – каже Шевченко.

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