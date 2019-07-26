Б'ють зеленим променем: в ООС забили на сполох через кораблі Росії в Азовському морі

В Азовському морі корабель російської берегової охорони декілька ночей поспіль освітлює катери Морської охорони Держприкордонслужби України дивним зеленим променем.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил у Facebook. Українських моряків освітлюють по декілька хвилин.

Протягом двох діб, приблизно в однакові часові періоди, після 21:00, в Маріупольському районі Азовського моря тактичні групи катерів Маріупольського загону морської охорони зі складу Об'єднаних сил спостерігають незвичайне явище.

"З напрямку, де розпізнаний один із кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, яка тримається на певній відстані, з настанням темряви відбувається освітлення катерів Морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору. Так звані сеанси освітлення тривають по декілька хвилин", – зазначили в ОС.

Військові додали, що шкоди здоров'ю екіпажів і виходу з ладу технічних засобів після впливу променя не зафіксовано.

"Однак, беручи до уваги, що подібні явища мали місце на лінії розмежування на суходолі, вжито відповідних заходів із захисту життя та здоров’я персоналу. Про вказаний факт повідомлено територіальні підрозділи військової прокуратури, Національної поліції та СБУ", – додали в ОС.

ФБ ООС

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