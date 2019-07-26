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Б'ють зеленим променем: в ООС забили на сполох через кораблі Росії в Азовському морі

33.8т Читати матеріал російською

В Азовському морі корабель російської берегової охорони декілька ночей поспіль освітлює катери Морської охорони Держприкордонслужби України дивним зеленим променем.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил у Facebook. Українських моряків освітлюють по декілька хвилин.

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Протягом двох діб, приблизно в однакові часові періоди, після 21:00, в Маріупольському районі Азовського моря тактичні групи катерів Маріупольського загону морської охорони зі складу Об'єднаних сил спостерігають незвичайне явище.

"З напрямку, де розпізнаний один із кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, яка тримається на певній відстані, з настанням темряви відбувається освітлення катерів Морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору. Так звані сеанси освітлення тривають по декілька хвилин", – зазначили в ОС.

Військові додали, що шкоди здоров'ю екіпажів і виходу з ладу технічних засобів після впливу променя не зафіксовано.

"Однак, беручи до уваги, що подібні явища мали місце на лінії розмежування на суходолі, вжито відповідних заходів із захисту життя та здоров’я персоналу. Про вказаний факт повідомлено територіальні підрозділи військової прокуратури, Національної поліції та СБУ", – додали в ОС.

Б'ють зеленим променем: в ООС забили на сполох через кораблі Росії в Азовському морі

ФБ ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" підло ударили по ЗСУ на Донбасі. Терористи поранили одного українського воїна.

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Місце
Україна
Тег
Азовське море
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Грязнов Георгий
Грязнов Георгий
Хoxлы обocрались от лазерной указки?
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
"Когда бой начался под самым Киевом, у Броваров и Дарницы, и всем стало ясно, что дело Петлюры пропало, в городе был объявлен приказ петлюровского коменданта. В приказе этом было сказано, что в ночь на завтра командованием петлюровской армии будут пущены против большевиков смертоносные фиолетовые лучи, предоставленные Петлюре французскими военными властями при посредстве "друга свободной Украины" французского консула Энно." ("Фиолетовый луч" К.Паустовский, 1918 год). Свидомые, ничего не напоминает? Лет 100 уже по кругу бегаете, вот и до "лучей" опять дело дошло...
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2 з 3 відповідей | показати всі
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Кризский Игорь, так вы же все 300 лет п@зды отгребали - то от крымского хана, то от польских панов... Неужели понравилось и в привычку вошло?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Русский Крымчанин, Мы готовы вас п.эдить, как это делали 300 лет.
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Golan Sim
Golan Sim
Наших майд\аунов жутко страшит зелёный цвет: зелёные человечки, зелёный луч, Зеленский.. ))
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