Б'ють з артилерії і мінометів: окупанти нахабно зірвали "перемир'я" на Донбасі

Російські окупанти на Донбасі продовжують порушувати режим тиші. Лише у період з 5 по 12 листопада вони здійснили 97 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів на підконтрольній Україні території.

Про це повідомляється у зведенні "Інформаційного спротиву", опублікованому військовим експертом Костянтином Машовцем у Facebook.

Противник використав автоматичну стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, ручні та станкові гранатомети. Також епізодично фіксувалося використання ЗУ-23-2, штатного озброєння БМП-1/2 і ПТРК. Крім того, в окремих випадках фіксувалося використання збройними формуваннями окупантів озброєння, що підпадає під обмеження, прописані у Мінських домовленостях. Йдеться про 122-мм артилерійські системи, а також 120/82-мм міномети.

Вогневі удари завдавалися противником по позиціях українських військ у районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Новозванівка, Травневе, Луганське, Новолуганське, Залізне, Зайцеве, Піски, Невельське, Березове, Старогнатівка, Новогригорівка, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Водяне та Широкине.

Крім усього, за словами Машовця, противник продовжував активне ведення повітряної розвідки із застосуванням БПЛА. Здебільшого – для виявлення змін у бойових порядках угруповання ООС. Всього в період з 5 по 12 листопада візуально, а так само засобами радіолокації угруповання ОС зафіксовано сім розвідувальних польотів БПЛА, зокрема три польоти БПЛА "Орлан-10", виконаних із порушенням положень Мінських угод із перетином у повітряному просторі лінії зіткнення і поглиблення в нього на оперативно-тактичну глибину побудови оборони Об'єднаних сил.

"При цьому особливу увагу командування окупаційного угруповання зосередило на розкритті системи управління угруповання ОС, уточненні оперативної обстановки в районі проведення операції ОС, а також виявленні змін у бойових порядках і місцерозташуванні резервів Об'єднаних сил", – наголосив експерт.

Окупанти на Донбасі "Прямий"

Також у районі проведення операції ОС відзначається активізація діяльності снайперських і маневрових груп РЕР/РЕБ противника фактично уздовж всієї лінії зіткнення.

"Низка частин і підрозділів зі складу 1-го і 2-го оперативних угрупувань російських окупаційних військ їхнім командуванням переведені і перебувають у підвищеній бойовій готовності до ведення активних бойових дій. Чергові артилерійські розрахунки з їхнього складу протягом тижня перебували у стані постійної бойової готовності до завдання масованих вогневих ударів по бойових порядках Об'єднаних сил", – йдеться у зведенні.

Крім того, в зазначений період окупанти активно проводили навчання, спрямовані на відпрацювання ударів по силах ООС.

Також стало відомо, що для забезпечення терористів 7 листопада із Росії прибув 90 "гумконвой", який ввіз близько 500 тонн вантажів. Крім того, з території країни-агресора було доправлено близько 1700 тонн ПММ.

Підсумовуючи, Машовець розповів про активізацію пересування російського військового транспорту на тимчасово окупованій території Донбасу. Так, між Старобешевим і Докучаєвськом було помічено до 14-16 одиниць автотранспорту, здебільшого "Урали" та "Камази".

А на північний захід від Калинового окупанти активно обладнували замасковані вогневі позиції для важкого піхотного озброєння.

Також було зафіксовано перекидання шести одиниць автотранспорту у бік Луганська через Біле, двох одиниць 120-мм мінометів у північно-східному напрямку поблизу Озерянівки, одного БМП-1 і одного МТ-ЛБ у північному напрямку від Безіменного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські окупаційні війська почали активно підвищувати рівень боєготовності своїх підрозділів на тимчасово окупованому Донбасі.

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