Б'ють прицільно: у штабі ООС повідомили погані новини з Донбасу

На Донбасі у четвер, 22 серпня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 13 раз порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє прес-центр ООС, у результаті двоє українських військових отримали поранення.

Обстріли велися із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

ЗСУ на Донбасі "Кореспондент"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник справив 9 обстрілів:

тричі неподалік Водяного – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі поблизу Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

тричі в районі Богданівки – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Лебединського – із ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли:

поблизу Новолуганського – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

у районі Зайцевого – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік від Південного – із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та снайперської гвинтівки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося повне відео найшвидшою і найуспішнішою бойовою операцією Збройних сил України за час війни на Донбасі. Вона була проведена в середині липня, за тиждень до оголошення "хлібного" перемир'я.

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