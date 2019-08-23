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Б'ють прицільно: у штабі ООС повідомили погані новини з Донбасу

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На Донбасі у четвер, 22 серпня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 13 раз порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє прес-центр ООС, у результаті двоє українських військових отримали поранення.

Обстріли велися із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

Новини
Терористи влаштували криваву провокацію на Донбасі: штаб ООС повідомив погані новини

ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

"Кореспондент"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник справив 9 обстрілів:

  • тричі неподалік Водяного – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • тричі в районі Богданівки – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поблизу Лебединського – із ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли:

  • поблизу Новолуганського – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

  • у районі Зайцевого – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • двічі неподалік від Південного – із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та снайперської гвинтівки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося повне відео найшвидшою і найуспішнішою бойовою операцією Збройних сил України за час війни на Донбасі. Вона була проведена в середині липня, за тиждень до оголошення "хлібного" перемир'я.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Исаев Максим
Исаев Максим
А кто ещё видел "вооруженные формирования Российской Армии"кроме обдолбанных скакунов? Если вы воюете с Российской Армией, то где ХОТЯ БЫ ОДИН ВОЕННОПЛЕННЫЙ российский военнослужащий за ПЯТЬ ЛЕТ "войны с Россией"?
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