Б'ють, прикриваючись мирними селами: терористи на Донбасі влаштували підступний обстріл

Російські окупанти на Донбасі вкотре порушили режим тиші. Вони влаштували мінометний обстріл позицій Об'єднаних сил, стріляючи з околиць окупованого села Саханка.

Таким чином вони позбавили українських захисників можливості відкрити вогонь у відповідь, адже в населеному пункті живе безліч мирних громадян, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Обстріл почався вночі, близько 2:30. Одразу ж після прильоту перших мін військовослужбовці, які несли службу на спостережному посту, доповіли мені, а я – на КСП роти. Особовий склад розмістив в укритті. Загалом противник випустив у бік нашої позиції близько десятка мін. Втім, всі вони лягли з перельотом у полі", – розповідає старший позиції солдат Григорій.

Терористи б'ють по ОС із околиць Саханки Facebook штабу ООС

Захисник додав, що вогонь ОС не відкривали, оскільки міномет працював здалеку, з-за околиць тимчасово окупованого села Саханка. Після мінометного обстрілу ворог до ранку ще раз відкрив вогонь по укріпленнях українських воїнів – з великокаліберних кулеметів "Утьос" калібру 12,7 мм, а потім – КПВТ калібру 14,5 мм. Більше того, вранці противник використовував безпілотний літальний апарат, який виконав обліт позицій ООС.

"Квадрокоптери над нашими позиціями пролітають низько, на висоті лише 20-25 метрів. Однак вийти з укриття, прицілитися і збити його небезпечно, адже одразу ж оператор, який сидить десь у Саханці, скидає з нього гранати – ПОГи. Тиждень тому таким чином було пошкоджено наш мікроавтобус – два ПОГи з "квадрика" впали йому на дах. Один не розірвався, а інший пробив у даху машини велику діру. На щастя, ніхто не постраждав", – розповів старший позиції.

Терористи б'ють по ОС з околиць Саханки Facebook штабу ООС

Захисники також додали, що малих калібрів ворог зараз на фронті не застосовує: найменший – це 12,7 мм, яким працюють кулеметники і снайпери противника. Після цього до справи підключаються КПВТ, а вже після них – озброєння бойової машини піхоти БМП-2, тобто 30-міліметрова гармата і кулемет, а також 82-міліметрові міномети.

Також окупанти активно застосовують БПЛА, з яких скидають на позиції гранати, ведуть аеророзвідку й коригують вогонь мінометів і автоматичних станкових гранатометів.

Воїн ООС Facebook штабу ООС

"Днями, коли почався обстріл з АГС, я доповів по телефону про це і про появу над позиціями БПЛА противника. І щойно я поклав трубку і відійшов на крок від оглядової щілини назад, як крізь неї прилетів ПОГ, вщент рознісши "ТАПік" і неабияк прооравши землю біля нього", – завершує розповідь про провокації терористів старший солдат Григорій.

Ускладнюється ситуація і активізацією на Донбасі ворожих снайперів, які працюють цілодобово і особливо завзято атакують оглядові щілини. Так, нещодавно ОС отримали інформацію про те, що в Саханку прибули дві нові снайперські пари, тому українські військові подвоїли пильність.

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Нагадаємо, українські захисники, які обороняють Новотошківське (Луганська область), також розповідали, що терористи регулярно ховаються за спинами мирного населення через боягузтво.

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