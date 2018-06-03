Був вибух: на Донбасі лікарі врятували мирних жителів

У Луганській області військові лікарі евакуювали з Лисичанської районної лікарні двох серйозно поранених мирних жителів. Вони постраждали від вибуху побутового газу.
Стан потерпілих оцінюється як важкий, повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил.
"Обидва постраждалих отримали опіки 3-го ступеня близько 40% площі тіла. Загальні опіки склали від 54 до 80 відсотків. Евакуацією за участю військових і цивільних медиків, чиновників Луганської обласної військово-цивільної адміністрації керували Об'єднані сили", - йдеться в повідомленні.
Боротьба за життя потерпілих триває.
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