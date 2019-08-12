"Був українець – став росіянин!" Терорист "ЛНР" виступив із зізнанням на українському ТБ

В ефірі українського телебачення терорист "ЛНР" цинічно зізнався, що воював проти Збройних сил України. Також він пояснив, чому вирішив взяти до рук зброю проти власного народу.

Це трапилося в ефірі програми "Ваташоу" телеканалу "Прямий", яку ведуть відомі блогери Андрій Полтава і Андрій Луганський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Свій неадекватний спіч колаборант почав з того, що похвалив СРСР за систему таборів ГУЛАГ, зазначивши, що там нібито "нормально працювали і валили ліс злочинці". Крім того, він висловив упевненість в тому, що світові зараз вкрай не вистачає диктатора Йосипа Сталіна.

Після цього ведучі перевели розмову на тему російсько-української війни і почали ставити терористу запитання, які вивели його на чисту воду.

"Я колись був українцем. Я луганчанин. Українець – це, грубо сказати, штучна нація. Я росіянин за національністю, хоч і народився в Україні. Я і був росіянином, у мене батьки росіяни. Я чотири роки провоював нормально у бригаді. Я був росіянином, жив у Луганську і почав захищати свій дім. "Громадянська" війна одначе йде", – сказав військовий злочинець.

Після цього Полтава і Луганський запитали у нього, як його предки опинилися в Луганську, якщо він вважає себе корінним росіянином. На це вони знову отримали зухвалу відповідь посіпаки окупантів.

"Будувалася траса М-4, ще давно, коли Бандера був, сс*калися вони там у лісах. З'явилися в Луганську (його бабуся і дід. – Ред.), дійшли, тут залишилися працювати, жити", – сказав бойовик.

Терорист "ЛНР" Скріншот відео

Ведучі, зі свого боку, уточнили у нього, чому він в такому разі не повернувся на історичну батьківщину своїх предків, а почав "захищати" Україну від українців.

"Я виріс в Луганську і захищав від придурків з Чернігова, які там лізли в Луганськ. Чого вони не залишилися в Чернігові? Стріляли по моєму дому. Ти не бачив, як Луганськ бомбили? Ти бачив, як Україна бомбила?! Ми провели "референдум" і вирішили від'єднатися. Ми – російськомовний народ!" – вигукнув терорист, озвучуючи цілий перелік безглуздих фейків російської пропаганди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явився секретний указ ватажка терористичної "ЛНР" Леоніда Пасічника про визнання мосту через річку Сіверський Донець біля Станиці Луганської і смт Станиця Луганська частиною псевдореспубліки.

Терористи "ЛНР" відреагували на викриття. Зокрема "офіційний представник народної міліції "ЛНР" Андрій Марочко накинувся зі звинуваченнями на ЗМІ, запевнивши, що документ підроблений.

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