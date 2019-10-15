Був у списках на обмін: у мережі повідомили про загибель українського військовополоненого у "ДНР"

У мережі повідомили, що у в'язниці "ДНР" нібито наклав на себе руки український військовополонений, який був включений до списків на обмін.

Першим новину про загибель воїна ЗСУ поширив у Twitter блогер Necro Mancer. Він послався на колишнього терориста Євгенія (Караула) Тинянського.

"Надійшла інформація, що вчора вдень у СІЗО "МДБ" в одиночній камері повісився український військовополонений. Один із тих, хто у травні помилково виїхав на наш блокпост і потарпив у полон. Делікатності додає не тільки тупість і самодурство низки "МДБшників", але і те, що він був, за моєю інформацією, у списках на обмін", – написав Тинянський.

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На думку колишнього терориста, воїн скоїв суїцид, проте на нього могли тиснути з метою вибити гроші з родичів.

Нові подробиці про інцидент розкрив і блогер під ніком IgorGirkin.

"Зараз нам розкажуть, що військовополонений повісився сам у СІЗО "МДБ ДНР" в одиночній камері. Включений до списку на обмін. Один із восьми військовослужбовців 53-ї бригади. Ну-ну", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 вересня у "ДНР" заявили про готовність провести обмін полоненими з Україною за формулою "50 на 88".

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