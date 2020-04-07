Був п'яним за кермом: батько "бурштинового" прокурора уникнув покарання за смертельну ДТП

Батько "бурштинового" прокурора Андрія Боровика Володимир Боровик п'яним за кермом на смерть збив жінку, але уникнув покарання і вийшов на свободу.

Про це повідомляє "Сила правди" з посиланням на рішення Рівненського районного суду.

З матеріалів справи відомо, що з поданням про звільнення Боровика в суд звернулися представники "Городоцького виправного центру №131", де відбував покарання засуджений. Причиною вказали наявність тяжкої хвороби. Прокурор в суді підтримав це клопотання.

ДТП з Володимиром Боровиком

Так з 11 червня 2019 року Боровик перебував на лікуванні в Рівненській обласній клінічній лікарні. Саме в цей день Волинський апеляційний суд вироком призначив Боровику покарання у вигляді майже двох з половиною років ув'язнення.

Нагадаємо, що Боровик п'яним за кермом на смерть збив жінку в 2017 році. З того часу, суд міняв вирок кілька разів. Вперше його засудили влітку того ж року до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права їздити за кермом на три роки. Пізніше змінили вирок, давши три роки випробувального терміну.

У 2018 році Касаційний кримінальний суд повернув справу на повторний розгляд до апеляції. Влітку 2019 року апеляційний суд відправив Боровика за ґрати, однак той ліг в лікарню.

Вдруге, влітку 2019 року, апеляційний суд таки прийняв позбавити Боровика волі, втім, в той же день чоловік потрапив до лікарні.

Відзначимо, що Володимир Боровик – батько Андрія Боровика, який займав посаду заступника прокурора області. Влітку 2016 року його затримали у справі "бурштинової мафії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві п'яний чоловік за кермом автомобіля протаранив кілька автомобілів і намагався втекти з місця події.

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