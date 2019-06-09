Був пекло, але вистояли! У штабі ООС повідомили хороші новини з Донбасу

У неділю, 9 червня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил терористи 14 раз порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє в Facebook прес-центр штабу ООС, обстріли велися із застосуванням 122-мм артилерійських систем, заборонених Мінськии угодами, мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

Також бойовики стріляли з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Позиції ООС обстріляли в районі села Водяне з напряму Азова і Веселого, в районі Павлопіля з напряму Українського, поблизу Верхньоторецька з боку Михайлівки, а також в районі Талаківці і Гнутове.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики вели обстріл поблизу населених пунктів Новолуганське, Новоолександрівка і Зайцеве.

При цьому втрат серед українських вояків немає. Втрати серед терористів уточнюються української розвідкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 червня терористи "Л ДНР" 22 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, з яких сім – із застосуванням забороненої зброї.

Також українські військові на Донбасі давали ворогові адекватну відповідь під час кривавого бою в ніч на 7 червня біля Новолуганське.

При цьому 7 червня, на Донбасі ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил сім разів. В результаті загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил, четверо отримали поранення, ще четверо – травмовані.

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