Був незручним: Бутусов дізнався про конфлікт Волошина в армії

29-річний льотчик-герой АТО Владислав Волошин, який вчинив самогубство, був "незручним", що стало причиною звільнення з армії.

"Влад не мовчав ніколи, був незручним, тому і "пішли" його з армії. Для нього це було дуже боляче, він був створений для військового життя", - передав слова льотчика штурмової авіації журналіст Юрій Бутусов в своєму Facebook.

За словами військового, на початку АТО в 299-й Миколаївській бригаді тактичної авіації було всього 12 пілотів.

"У серпні 14-го, коли російські війська завезли багато зенітно-ракетних комплексів, літати погоджувалися в зону ураження ППО далеко не всі - тоді вилітали на завдання 6 пілотів. З них зараз залишився в льотному складі ЗСУ всього 1 офіцер. Решта звільнилися", - зазначив він.

Волошин звільнився на початку 2017 го року разом з двома досвідченими льотчиками.

"Вони звільнилися з ряду причин. По-перше, їм не давали літати, щоб удосконалюватися і підвищувати свій клас. Новачки в льотних училищах отримують більше палива, ніж досвідчені пілоти, і їх звичайно, теж потрібно готувати. Але в сучасній війні потрібен характер і підготовка багаторічна, такі як були у Влада. А йому не дали можливості стати пілотом 1-го класу, палива не знайшлося", - розповідає льотчик.

За його словами, досвідчені льотчики повинні отримувати більшу практику, ніж новачки, так як їм треба продовжувати вдосконалюватися.

"Адже мало у нас льотчиків, дуже мало. Льотчик зі стажем в 10 років обходиться державі в мільйони доларів, а якщо такий льотчик отримав досвід успішних бойових дій - це безцінне. Зберігати досвідчених бійців це значить економити гроші державі. Але на всі ці викладки плюють - тому що все одно нагорі, скільки людей залишається, їх простіше замінити новими, хто не розмірковує і не критикує", - говорить льотчик.

Він підкреслює, що на бригаду дали квартири, ордени, нагородні пістолети, але тим, хто літав в серпні нічого не дісталося.

"Полковник є, з яким у Влада був конфлікт. Полковник був збитий, але замість того, щоб вийти на зустріч пошуковій групі спецназу, зник зі зв'язку. А групу спецназу 3-го полку, які довго шукали полковника, знищили під Латишевим, люди через нього загинули. Полковник здався в полон і все розповів росіянам на допитах. І його після цього обмінюють, роблять героєм, дають орден, пістолет, квартиру, просувають по службі.

А Влад вдарив по росіянам під Іловайськом, був збитий, але в полон не здався, вирвався. При катапультуванні зламав руку, дуже важко, в суглобі, важко травмував хребет, у нього все це боліло постійно. Йому не визнали це бойовими пораненнями, він лікувався за свій рахунок. Квартиру його родина не отримала, орден або пістолет за Іловайськ він теж не отримав. Виходить, краще б в полон потрапив, тоді увага б була", - розповів льотчик.

Військовий згадує, як літав в 2014-му, але зараз також потерпає від браку забезпечення.

"Я отримую 13 тисяч гривень. Утримую сім'ю, дружина і маленькі діти, квартири немає, без кредитів купити щось можна, всі наші гроші йдуть на харчування. У мене контракт до кінця особливого періоду, цим все сказано", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", Владислав Волошин застрелився 18 березня.

Смерть сталася фактично на очах рідних.

Владислав Волошин - колишній пілот штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. За свої бойові вильоти в 2014 році він може претендувати на звання найбільш відчайдушного військового льотчика України. Владислав неодноразово завдавав результативні удари по російським агресорам в Україні, а всього зробив 33 бойових вильотів.

Після точного удару по російським десантникам під Новокатеринівкою 29 серпня 2014 року його літак збили. Владислав катапультувався і приземлився на території, окупованій ворогом. Зі зламаною рукою завдяки координації куратора зі штабу АТО йому вдалося пройти повз блокпостів російсько-терористичних військ і вибратися до позицій ЗСУ.