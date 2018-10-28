Кривава бійня в Керчі: адвокат пояснив, чому це теракт

Розстріл, що стався в коледжі в Керчі, на території анексованого Криму, не можна кваліфікувати як "масове вбивство". Насправді - це теракт.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив відомий адвокат Єгор Штокалов. Він нагадав, що терактом називається акт, спрямований на підрив держави і векторів її діяльності.

"Вибух - суспільно небезпечний метод. Вибух - це особливо жорстокий метод. Спрямований на що? Які мотиви у хлопця були? Аналізуючи публікацію в засобах масової інформації, він був незгодний з режимом навчання в коледжі. Якщо режим навчання в коледжі - це затверджена програма освіти. Побічно можна вийти на те, що це держава", - пояснив Штокалов.

Він підкреслив, що у разі вбивства необхідна наявність мотиву - чому було прийнято рішення зробити саме це дія проти саме цю людину.

"А таких у нього мотивів не було. Тому, швидше за все, це буде визнано терактом", - сказав адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня студент Владислав Росляков прийшов в Керченський коледж з рушницею і саморобними вибуховими пристроями і почав розстрілювати всіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки в приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти - вбивством. Українська влада розцінили напад як теракт і вже почали розслідування.

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