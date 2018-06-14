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Був народним героєм України: стало відомо про смерть прославленого АТОшника

2.9тЧитати новину російською

Стало відомо про смерть народного героя України, добровольця 8-го батальйону "Аратта" Української добровольчої армії Володимира Галагана ( "Душман").

"Помер Душман !!! Нехай Господь прийме тебе в своє царство !!! Ти назавжди в моєму серці мій вірний друг !!! Продовжу наша справа заради всіх нас і твоєї пам'яті!!!", - написав на своїй сторінці в Facebook командир 8 -го батальйону Української добровольчої армії Андрій Гергерт ( "Червень").

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Інші українці також висловили свої співчуття у зв'язку зі смертю відомого воїна.

Відомо, що "Душман" важко хворів. Лікарі виявили у нього важку хворобу хребта - метастази проросли майже в усі хребці. Сім'я хотіла вивезти його на лікування за кордон, а побратими збирали гроші на операцію. Проте не встигли

Як повідомляв OBOZREVATEL , 4 лютого, в Дніпрі в ДТП загинув відомий волонтер, блогер і дизайнер Леонід Краснопільський, який був переселенцем з Донецька.

Читайте всі новини по темі "АТО на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
АТО на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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