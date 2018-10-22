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''Був у Росії'': Путін виступив із нахабною заявою про Крим

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що Севастополь нібито де-юре завжди був у складі РФ.

Про це він сказав на зустрічі з мером Москви Сергієм Собяніним, передає прес-служба Кремля. За словами Путіна, Севастополь був містом центрального підпорядкування.

"Я сказав, що Севастополь юридично завжди був у складі Росії. Він був містом центрального підпорядкування, і навіть при передачі — незаконній передачі — Криму зі складу РРФСР до складу Української РСР. Незаконною, тому що рішення було ухвалено Президією Верховної Ради Української РСР, України, а потім затверджено Президією Верховної Ради СРСР. А за законом треба було затверджувати Верховними Радами республік і Верховною Радою СРСР", — зазначив Путін.

''Був у Росії'': Путін виступив із нахабною заявою про Крим
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За його словами, про Севастополь "просто забули" і нібито не передали його зі складу РРФСР до складу України. "Так що формально і юридично він завжди був у складі Росії", — підсумував Путін.

''Був у Росії'': Путін виступив із нахабною заявою про Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня Путін підписав указ про заходи у відповідь на антиросійські санкції України.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Между прочим, есть такой факт - те, кто жил в Крыму при Союзе, должны помнить. Так вот, согласно закону все надписи в госучреждениях в Крыму выполнялись на двух языках - русском и украинском. Кроме того, в школе было обязательным изучение украинского языка, причем данный предмет назывался "Рiдна мова", а русский шел как "Русский язык". И только в Севастополе все было исключительно на русском и в школах украинский язык отсутствовал, что вызывало у нас зависть к севастопольцам. Так что, Севастополь действительно никогда не принадлежал Украине ни в каком виде - вот так.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Рашисты заебали,чесслово! С хрена ли Крым Ваш? Почему не Османский,к примеру? Если вспомнить историю,то Крым НИКОГДА не был российским! НИКОГДА,дебилы! Когда появилась Россия(именно Россия,не СССР)? Так с хуяли он вдруг "вернулся в родную говень"? Спиздили то,что не принадлежало вам,это факт. Спиздили,как и всё, что потом назвали своим. Мудаки.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Rudenko Konstantin, "Шо, опять?..." Амнезия - штука опасная, ее лечить нужно. А еще на досуге поинтересуйтесь Кючук-Кайнаджирским миром - много интересного узнаете. Да и Россия является правопреемницей СССР, что признано всем миром - именно поэтому Россия является постоянным членом СБ ООН. В общем, учите мат.часть....
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Влад Жирнов
Влад Жирнов
Rudenko Konstantin, тебе далбаёбу не понять
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Круглов Александр
Круглов Александр
разговариют два селюка - рагуля. один говорит другому: "ни, Севастополь николи ни буде украинским мистом!" другой: "почему???" первый: я был там - так у них главная площадь города так и называется: "НА Х ИМ МОВА"!
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Doc I, Что-нибудь про Синопскую битву слыхали?
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Doc I, Тебе не понять . Купи нормальный учебник истории -- не авторства Бебика или Пети Ющенко .
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