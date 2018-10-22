''Був у Росії'': Путін виступив із нахабною заявою про Крим

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Севастополь нібито де-юре завжди був у складі РФ.

Про це він сказав на зустрічі з мером Москви Сергієм Собяніним, передає прес-служба Кремля. За словами Путіна, Севастополь був містом центрального підпорядкування.

"Я сказав, що Севастополь юридично завжди був у складі Росії. Він був містом центрального підпорядкування, і навіть при передачі — незаконній передачі — Криму зі складу РРФСР до складу Української РСР. Незаконною, тому що рішення було ухвалено Президією Верховної Ради Української РСР, України, а потім затверджено Президією Верховної Ради СРСР. А за законом треба було затверджувати Верховними Радами республік і Верховною Радою СРСР", — зазначив Путін.

За його словами, про Севастополь "просто забули" і нібито не передали його зі складу РРФСР до складу України. "Так що формально і юридично він завжди був у складі Росії", — підсумував Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня Путін підписав указ про заходи у відповідь на антиросійські санкції України.