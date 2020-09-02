Бутусов розкрив ім'я учасника зірваної Єрмаком спецоперації з "вагнерівцями"
Журналіст Юрій Бутусов анонсував скасування пресконференції співробітника Головного розвідуправління Міноборони Тараса Костанчука, який 2 вересня мав розповісти про зрив спецоперації щодо арешту бойовиків ПВК "Вагнер".
За його словами, розвідник пішов на такий крок на вимогу керівництва ГУР, яке почало внутрішнє розслідування. Водночас у Facebook він висловив упевненість, що таке розслідування нічого не дасть, оскільки витік, за його даними, трапився через оточення президента.
"Тарас Костанчук заявив, що проведе 2 вересня в "Інтерфаксі" пресконференцію як учасник провальної операції щодо затримання 28 російських терористів. Після чого його разом з одним із офіцерів ГУР на 19:00 викликав до себе новий начальник ГУР Кирило Буданов. Він попросив відмовитися від проведення пресконференції та не повідомляти в ЗМІ версії провалу до проведення службового розслідування", – розповів Бутусов.
Він підкреслив, що також на зустріч було запрошено начальника внутрішньої безпеки ГУР, який "отримав завдання почати таке службове розслідування". В результаті Костанчук проявив субординацію і відмовився від пресконференції.
"Ось, до речі, сьогоднішнє фото Костанчука біля кабінету Буданова в ГУР, а то хіба мало, хтось ще подумає, ніби й цього не було", – написав журналіст, підкресливши, що розвідник – далеко не єдине джерело про "вагнерівську" спецоперацію.
Водночас Бутусов висловив упевненість, що внутрішнє розслідування в Головному розвідуправлінні Міноборони нічого не дасть. Він зізнався, що і його викликали на декілька зустрічей для обговорення "операції, якої не було".
"Завтра напишу свою думку про те, як Зеленський має виходити зі скандалу зі зрадою у своєму оточенні, яка призвела до провалу. Інформація надійшла до Вашингтона, в сенатський комітет із розвідки, і там парламентський контроль – це реальний інструмент. Наші партнери мають нам вірити і, якщо президент покриває зраду та не дає ходу розслідуванню, значить, він підриває довіру до України, до подальшої співпраці", – висловився журналіст.
Він підкреслив, що в Україні є громадянське суспільство і ЗМІ, тому нікому не дозволено таке замовчувати, як і зривати боротьбу з російським тероризмом.
"Тож найближчим часом надам більше інформації щодо деталей операції, які мені вдалося з'ясувати на цей час. Тільки якщо буде створено резонанс, це гарантія, що більше такі операції зривати не будуть", – запевнив Бутусов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
першим про те, що до зриву операції СБУ з "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.
Журналіст Юрій Бутусов додав, що спецоперацію Служби безпеки України із затриманням "вагнерівців" у Білорусі нібито Андрій Єрмак зірвав, щоби не псувати відносини з Росією.
Незабаром у мережі з'явився аудіозапис нібито "вербування" СБУ найманця ПВК Вагнера Дениса Харитонова, який може стати свідченням зірваної спецоперації із затримання "вагнерівців" у Білорусі.
У СБУ офіційно назвали фейком дані про нібито спецоперацію з найманцями ПВК Вагнера. Відомство наголосило, що першоджерелом цієї інформації було російське видання.
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що спецоперацію СБУ із затриманням "вагнерівців" у Білорусі зірвав глава Офісу президента Андрій Єрмак, нібито щоб не псувати відносини з Росією.