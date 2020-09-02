Бутусов розкрив ім'я учасника зірваної Єрмаком спецоперації з "вагнерівцями"

Бутусов заявив, що Костанчук мав розповісти на всю країну деталі про зрив "вагнерівської" спецоперації.

Журналіст Юрій Бутусов анонсував скасування пресконференції співробітника Головного розвідуправління Міноборони Тараса Костанчука, який 2 вересня мав розповісти про зрив спецоперації щодо арешту бойовиків ПВК "Вагнер".

За його словами, розвідник пішов на такий крок на вимогу керівництва ГУР, яке почало внутрішнє розслідування. Водночас у Facebook він висловив упевненість, що таке розслідування нічого не дасть, оскільки витік, за його даними, трапився через оточення президента.

"Тарас Костанчук заявив, що проведе 2 вересня в "Інтерфаксі" пресконференцію як учасник провальної операції щодо затримання 28 російських терористів. Після чого його разом з одним із офіцерів ГУР на 19:00 викликав до себе новий начальник ГУР Кирило Буданов. Він попросив відмовитися від проведення пресконференції та не повідомляти в ЗМІ версії провалу до проведення службового розслідування", – розповів Бутусов.

Він підкреслив, що також на зустріч було запрошено начальника внутрішньої безпеки ГУР, який "отримав завдання почати таке службове розслідування". В результаті Костанчук проявив субординацію і відмовився від пресконференції.

"Ось, до речі, сьогоднішнє фото Костанчука біля кабінету Буданова в ГУР, а то хіба мало, хтось ще подумає, ніби й цього не було", – написав журналіст, підкресливши, що розвідник – далеко не єдине джерело про "вагнерівську" спецоперацію.

Тарас Костанчук (Facebook Юрій Бутусов)

Водночас Бутусов висловив упевненість, що внутрішнє розслідування в Головному розвідуправлінні Міноборони нічого не дасть. Він зізнався, що і його викликали на декілька зустрічей для обговорення "операції, якої не було".

"Завтра напишу свою думку про те, як Зеленський має виходити зі скандалу зі зрадою у своєму оточенні, яка призвела до провалу. Інформація надійшла до Вашингтона, в сенатський комітет із розвідки, і там парламентський контроль – це реальний інструмент. Наші партнери мають нам вірити і, якщо президент покриває зраду та не дає ходу розслідуванню, значить, він підриває довіру до України, до подальшої співпраці", – висловився журналіст.

Він підкреслив, що в Україні є громадянське суспільство і ЗМІ, тому нікому не дозволено таке замовчувати, як і зривати боротьбу з російським тероризмом.

"Тож найближчим часом надам більше інформації щодо деталей операції, які мені вдалося з'ясувати на цей час. Тільки якщо буде створено резонанс, це гарантія, що більше такі операції зривати не будуть", – запевнив Бутусов.

Пост Бутусова (Facebook Юрія Бутусова)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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