Бутусов про деталі "інспекції" на Донбасі: район заміновано, ситуація напружена

У четвер, 10 вересня, на 14:00 штаб Операції Об'єднаних сил призначив проведення спільної інспекції разом із представниками координатора від ОБСЄ в районі села Шуми Донецької області.

Про це в Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов. При цьому він зазначив, що військовим ЗСУ не повідомили, що в складі "інспекції" будуть військовослужбовці ЗС РФ.

"Йдеться, що нашим бійцям необхідно забезпечити безпеку співробітників ОБСЄ та СЦКК", – написав він.

За словами Бутусова, противник підняв над районом "інспекції" в Шумах безпілотні розвідники, а також висунув на передові позиції групу спостерігачів і снайперів.

"Провести "інспекцію" ОБСЄ може одними безпілотниками. Однак противник має на меті зняти відвідування українських позицій військовими РФ. Очевидно, що росіяни проводять політичну операцію, їхня мета – демонстрація тиску, переваги", – зазначив журналіст.

Бутусов наголосив, що за такої "інспекції" жодних гарантій безпеки під час просування передовими позиціями ЗСУ бути не може.

"Це район зі щільним мінуванням, мінні поля і наші та противника перемішалися за довгі роки. Ситуація напружена, і поки не ясно – де наказ на відвідування наших позицій противником, ким його підписано і хто з командування бере на себе відповідальність за цю акцію. Росіяни можуть тут з'являтися тільки на свій страх і ризик", – підсумував він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на терміновому засіданні Тристоронньої контактної групи Україна погодилася проінспектувати разом із представниками координатора від ОБСЄ ділянку позицій Збройних сил України.