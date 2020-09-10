У четвер, 10 вересня, на 14:00 штаб Операції Об'єднаних сил призначив проведення спільної інспекції разом із представниками координатора від ОБСЄ в районі села Шуми Донецької області.

Про це в Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов. При цьому він зазначив, що військовим ЗСУ не повідомили, що в складі "інспекції" будуть військовослужбовці ЗС РФ.

"Йдеться, що нашим бійцям необхідно забезпечити безпеку співробітників ОБСЄ та СЦКК", – написав він.

За словами Бутусова, противник підняв над районом "інспекції" в Шумах безпілотні розвідники, а також висунув на передові позиції групу спостерігачів і снайперів.

"Провести "інспекцію" ОБСЄ може одними безпілотниками. Однак противник має на меті зняти відвідування українських позицій військовими РФ. Очевидно, що росіяни проводять політичну операцію, їхня мета – демонстрація тиску, переваги", – зазначив журналіст.

Бутусов наголосив, що за такої "інспекції" жодних гарантій безпеки під час просування передовими позиціями ЗСУ бути не може.

"Це район зі щільним мінуванням, мінні поля і наші та противника перемішалися за довгі роки. Ситуація напружена, і поки не ясно – де наказ на відвідування наших позицій противником, ким його підписано і хто з командування бере на себе відповідальність за цю акцію. Росіяни можуть тут з'являтися тільки на свій страх і ризик", – підсумував він.

Бутусов про деталі "інспекції" на Донбасі: район заміновано, ситуація напружена Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на терміновому засіданні Тристоронньої контактної групи Україна погодилася проінспектувати разом із представниками координатора від ОБСЄ ділянку позицій Збройних сил України.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!