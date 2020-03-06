Бутусов попередив про небезпеку подачі води у Крим

Відновлення подачі води до Криму буде означати остаточну капітуляцію України перед російським агресором, і саме цього чекає Кремль.
Таке застереження озвучив український журналіст Юрій Бутусов в своєму блозі для OBOZREVATEL. Він підкреслив, що рішення про постачання стане чи не головним кроком до офіційного визнання окупації півострова.
Північно-Кримський канал
"112 Україна"
"Путін хоче для України придністровського або грузинського варіанту – коли під виглядом припинення вогню країна визнає свою капітуляцію і встановлює де-факто відносини з агресором у тих питаннях, які важливі агресору для закріплення на окупованих територіях. Минають роки, і незабаром окупація де-факто починає визнаватися де-юре", – впевнений Бутусов.
Підсумовуючи, він підкреслив, що після включення води в Крим ні про яке повернення півострова до складу України говорити не доведеться, адже це фактично стане визнанням капітуляції в цьому питанні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за даними Бутусова, на початку лютого з великими українськими проєктними організаціями, які пов'язані з інжинірингом у сфері водних біоресурсів, обговорили питання відновлення водопостачання Криму.
Розпорядження про це надійшло від тодішнього віцепрем'єра Шмигаля.
Нагадаємо, 5 березня новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив за відновлення подачі води в окупований РФ Крим. Він підкреслив, що в Криму живуть українці, яких не можна кидати.
Пізніше Шмигаль відхрестився від своїх слів, заявивши, що вода не надійде до Криму до повернення півострова Україні.
А 6 березня під час години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр знову заявив, що Україна буде постачати воду в окупований Крим винятково для потреб населення, а не промисловості або військових об'єктів.
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