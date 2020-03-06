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6 березня • оновлено в 12:14
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/ Розслідування

Бутусов попередив про небезпеку подачі води у Крим

1.8т
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Відновлення подачі води до Криму буде означати остаточну капітуляцію України перед російським агресором, і саме цього чекає Кремль.

Таке застереження озвучив український журналіст Юрій Бутусов в своєму блозі для OBOZREVATEL. Він підкреслив, що рішення про постачання стане чи не головним кроком до офіційного визнання окупації півострова.

Північно-Кримський канал

Північно-Кримський канал

"112 Україна"

"Путін хоче для України придністровського або грузинського варіанту – коли під виглядом припинення вогню країна визнає свою капітуляцію і встановлює де-факто відносини з агресором у тих питаннях, які важливі агресору для закріплення на окупованих територіях. Минають роки, і незабаром окупація де-факто починає визнаватися де-юре", – впевнений Бутусов.

Підсумовуючи, він підкреслив, що після включення води в Крим ні про яке повернення півострова до складу України говорити не доведеться, адже це фактично стане визнанням капітуляції в цьому питанні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • за даними Бутусова, на початку лютого з великими українськими проєктними організаціями, які пов'язані з інжинірингом у сфері водних біоресурсів, обговорили питання відновлення водопостачання Криму.

  • Розпорядження про це надійшло від тодішнього віцепрем'єра Шмигаля.

  • Нагадаємо, 5 березня новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив за відновлення подачі води в окупований РФ Крим. Він підкреслив, що в Криму живуть українці, яких не можна кидати.

  • Пізніше Шмигаль відхрестився від своїх слів, заявивши, що вода не надійде до Криму до повернення півострова Україні.

  • А 6 березня під час години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр знову заявив, що Україна буде постачати воду в окупований Крим винятково для потреб населення, а не промисловості або військових об'єктів.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особи
Юрій Бутусов Володимир Путін
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
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