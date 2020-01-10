Бутусов по пунктах описав, як Іран заважає розслідуванню катастрофи літака МАУ

Через хаос, що відбувається на місці падіння літака Boeing 737 МАУ в Ірані, не можна зрозуміти, чи зацікавлена ця країна в якісному розслідуванні авіакатастрофи.

Про це заявив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook. Він навів інформацію джерела "Цензор.Нет" із міжвідомчої комісії щодо розслідування трагічної події.

"Другий день перебуваємо на місці катастрофи. Одна група виїхала до центру управління повітряним рухом Ірану, щоб отримати нарешті доступ до запису роботи радіолокаторів. Друга – на майданчику збору уламків літака", – сказав співрозмовник.

Іран заважає розслідуванню катастрофи літака МАУ

За його словами, деталі літака продовжують згрібати бульдозером і доставляти на майданчик збору. Водночас на місці катастрофи перебуває натовп різних людей у формі й без неї.

"Сотні людей збирають і забирають фрагменти літака, таке не можна контролювати. Бульдозер скидає їх без будь-якого порядку на звалище деталей, із якого експертам треба витягувати їх і викладати залишки корпусу", – говорить представник міжвідомчої комісії.

Він підкреслив, що під час роботи такою технікою неможливо забезпечити збереження деталей, які так важливі для розуміння ситуації. Натомість логічно було б сфотографувати місце падіння, ідентифікувати частину фрагментів, поступово їх акуратно виносити і викладати. Через це, обурився інформатор, на залишені фрагменти корпусу авіалайнера можуть бути нанесені нові пошкодження, отже, буде проблематично довести характер вибуху.

Зі свого боку Бутусов додав, що Іран нині дійсно не надав жодного доказу своєї первісної версії про нібито "технічні причини" катастрофи з літаком.

Іранці згрібають уламки літака МАУ бульдозером Twitter Юліана Репке

"Не представлені записи радара, де було б видно, що літак нібито розвертається до аеропорту. Не представлені записи розмов пілотів із диспетчерами, де б пілоти могли б повідомляти про технічні проблеми. Немає ніяких фактів про проблеми з технічним станом літака від наземних служб аеропорту", – написав він.

Журналіст підкреслив, що збір доказів іранська влада проводять недбало, що може утруднити встановлення істини. Все це наводить на нові запитання, за якими Ірану варто надати аргументовані відповіді.

"Які ЗРК "Тор" були поблизу аеропорту тієї ночі, в якому вони стані? Хто і чому вів із землі зйомку на телефон моменту вибуху літака і його падіння? Чи була атака на лайнер випадковою помилкою, або ж навмисним актом терору?" – перерахував Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, іранська сторона згрібає уламки українського Boeing, який розбився біля Тегерана, бульдозером. Це знищує шанси на проведення детального розслідування трагедії.

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