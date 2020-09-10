Зрив інспекції позицій ЗСУ разом із представниками координатора від ОБСЄ в районі н.п. Шуми Донецької області трапився через обстріл українських позицій і відмову наших військових підписувати наказ про допуск росіян.

Про це в Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов. Він зазначив, що "інспекцію" було скасовано через широкий резонанс і критику в суспільстві, а також через можливі акції протесту біля Офісу президента.

"Це (зрив інспекції. – Ред.) відбулося завдяки відмові будь-якого командира ЗСУ підписувати письмовий наказ про допуск російських військовослужбовців і забезпечення їхньої безпеки. Тобто під час заходу на позиції 503-го батальйону виник реальний ризик, що російського генерала пристрелять або підірвуть. Командування ООС висунуло абсолютно розумні зустрічні претензії до російських окупантів – вони порушують умови перемир'я і не дають інспектувати свої власні позиції", – зазначив журналіст.

Крім того, "інспекцію" було зірвано через обстріл терористами позицій ЗСУ поблизу Шумів.

"Проводити інспекції в такому місці вкрай ризиковано, і нарватися на кулю або на міну можна будь-якої миті. Наслідки загибелі когось із "інспекторів" у такому разі можуть бути непередбачувані", – акцентував Бутусов.

За словами журналіста, тепер усі позиції під Шумами залишаються в руках українських воїнів.

"Однак, без сумнівів, російські окупанти продовжать спроби продавити президента Зеленського на такого роду поступки. Росіяни розуміють, що Зеленський на місцевих виборах проводить кампанію, рекламуючи "відсутність загибелі українських воїнів" як своє головне досягнення. Тому загрожуватимуть обстрілами, використовуючи це як інструмент впливу", – сказав він.

Бутусов назвав причини та наслідки зриву інспекції на Донбасі Скриншот

Бутусов назвав причини та наслідки зриву інспекції на Донбасі Скриншот

Зазначимо, що OBOZREVATEL першим повідомив, що призначена спільна інспекція ЗСУ разом із представниками координатора від ОБСЄ в районі села Шуми Донецької області 10 вересня не відбудеться.

Також глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про зрив Росією домовленостей про інспекцію позицій ЗСУ. Пізніше Офіс президента офіційно заявив про зрив інспекції.

При цьому російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ЗСУ поблизу населеного пункту Шуми.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся