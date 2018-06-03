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"Що в голові у Путіна": екс-розвідник спрогнозував хід війни на Донбасі

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Хоча сигналів про те, що Росія готується до ескалації на Донбасі, поки немає, ризик можливого загострення зберігається. И Об’єднані сили готові до будь-якого розвитку подій.

Таку думку в інтерв’ю OBOZREVATEL висловив колишній розвідник ЗСУ, а нині волонтер Фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

"Об'єднані сили готові до будь-якого розвитку подій. Хоча сигналів до того, що готується різка ескалація, я не бачу. Я спілкуюся з людьми з Донецька, з Луганська. Так, поповнюється особовий склад і бойовий комплект, але в набагато меншому обсязі, ніж у попередні роки", - відзначив Римарук.

У той же час, на думку екс-розвідника, повністю виключати можливість загострення або й спроби наступу противника не можна.

Андрій Римарук

"Одночасно нам не варто забувати, яка потужна кількість особового складу і техніки сконцентрована на адміністративному кордоні з окупантом, а на носі - Чемпіонат світу з футболу. Що в голові у Путіна і його силових радників, можна лише здогадуватись. Нам же, в свою чергу, треба триматись гуртом і бути напоготові", - зазначив Римарук.

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Темы
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на ДонбасіРосійсько-український конфліктЕксклюзивНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської області
Персона
Андрій Римарук
Место
Україна
Объекты
війнаООСНовини Донбасу
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