Ключі від камер, горілка і наркотики: в Кропивницькому СІЗО після бунту знайшли величезну схованку. Фото

У Кропивницькому слідчому ізоляторі, де трапився бунт ув'язнених, виявили схованку із забороненими предметами.

Про це повідомляє пресслужба Державної кримінально-виконавчої служби (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, у схованці зберігалися десятки колод гральних карт, понад 100 літрів горілки, мобільні телефони, ігрові приставки, наркотичні засоби, 1,5 кг бурштину з пристроєм для його обробки і навіть ключі від камер.

У Кропивницькому СІЗО після бунту знайшли величезну схованку Пресслужба Державної кримінально-виконавчої служби

У Кропивницькому СІЗО після бунту знайшли величезну схованку Пресслужба Державної кримінально-виконавчої служби

У Кропивницькому СІЗО після бунту знайшли величезну схованку Пресслужба Державної кримінально-виконавчої служби

У Кропивницькому СІЗО після бунту знайшли величезну схованку Пресслужба Державної кримінально-виконавчої служби

Всі вилучені предмети були задокументовані. За фактом виявленого порушення в СІЗО ініціювали службову перевірку.

У Кропивницькому СІЗО після бунту знайшли величезну схованку Пресслужба Державної кримінально-виконавчої служби

У Кропивницькому СІЗО після бунту знайшли величезну схованку Пресслужба Державної кримінально-виконавчої служби

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кропивницькому слідчому ізоляторі через бунт ввели особливий режим. Заворушення почалися з нападу "смотрящого" за СІЗО на штатного психолога установи.

Стало відомо про можливу загибель двох ув'язнених. Також з'явилися кадри 18+.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!