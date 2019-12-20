Забили на смерть? У мережу злили шокуючі дані про бунт у Кропивницькому СІЗО. Фото 18+

У результаті придушення бунту, який 16 грудня, спалахнув у Кропивницькому слідчому ізоляторі, нібито загинули два учасники заворушень і ще кілька були поранені.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі колишній народний депутат Ігор Мосійчук, опублікувавши підтверджуючі фото пошкоджень одного з потерпілих (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Бунт у Кропивницькому СІЗО придушили спецназівці! Били всіх підряд по-звірячому, і винних, і не винних. Били тільки за те, що ти в'язень. І неважливо, що 90% ув'язнених не визнані судом винними. Зараз є інформація про двох померлих від побиття ув'язнених, кількох скалічених! Правозахисників у СІЗО не допускають", – написав він.

Бунт у Кропивницькому СІЗО: спливли шокуючі дані Telegram-канал Ігоря Мосійчука

Бунт у Кропивницькому СІЗО: спливли шокуючі дані Telegram-канал Ігоря Мосійчука

Бунт у Кропивницькому СІЗО: спливли шокуючі дані Telegram-канал Ігоря Мосійчука

Бунт у Кропивницькому СІЗО: спливли шокуючі дані Telegram-канал Ігоря Мосійчука

Джерело, з якого Мосійчук отримав страшні дані, він не уточнив.

Бунт у Кропивницькому СІЗО: спливли дані про вбитих

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кропивницького слідчому ізоляторі через бунт ввели особливий режим. Стало відомо також, що заворушення почалися з нападу "смотрящого" за СІЗО на штатного психолога установи.

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