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20 лютого • оновлено в 11:19
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"Бумеранг б'є по нас": ватажок "ДНР" поскаржився на занепад в армії терористів

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Ватажок бригади "Восток" терористів "ДНР" Олександр Ходаковський заявив, що в армії бойовиків спостерігається жорсткий некомплект, оскільки ніхто з місцевого населення Донбасу не хоче йти воювати.

Таке зізнання він зробив в інтерв'ю пропагандистському виданню "Комсомольская правда", зазначивши, що суспільство на тимчасово окупованих територіях сильно розколоте.

"Є поняття стабільно погано і стабільно добре. У нас стабільно погано. Нічого не змінилося з того часу, коли я давав цьому оцінку, викликаючи шквал невдоволення і критики. Командний склад залишає бажати кращого", – сказав терорист Ходаковський.

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Олександр Ходаковський

Олександр Ходаковський

ТСН

Крім того, його обурив той факт, що в "ДНР" є маса невдоволених людей, які живуть реаліями мирного життя і висувають претензії окупантам.

"Добре! Ось у нас дефіцит особового складу, приходьте, навчимо, всім забезпечимо, в бій одразу кидати не будемо. Думаєте, стоять за парканом? Ні! А знаєте чому? Тому що не мотивовані, тому що читають однобоку інформацію в інтернеті. І знову ми повертаємося до інформаційної війни і бумерангу, який ми ж запустили, і він б'є по нас", – зізнався бойовик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Олександр Ходаковський
Місце
Україна Донецьк
Тег
ДНР
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Хорошая новость - такую бы новость из Украины - было бы счастье !
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