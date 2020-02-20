"Бумеранг б'є по нас": ватажок "ДНР" поскаржився на занепад в армії терористів

Ватажок бригади "Восток" терористів "ДНР" Олександр Ходаковський заявив, що в армії бойовиків спостерігається жорсткий некомплект, оскільки ніхто з місцевого населення Донбасу не хоче йти воювати.

Таке зізнання він зробив в інтерв'ю пропагандистському виданню "Комсомольская правда", зазначивши, що суспільство на тимчасово окупованих територіях сильно розколоте.

"Є поняття стабільно погано і стабільно добре. У нас стабільно погано. Нічого не змінилося з того часу, коли я давав цьому оцінку, викликаючи шквал невдоволення і критики. Командний склад залишає бажати кращого", – сказав терорист Ходаковський.

Олександр Ходаковський ТСН

Крім того, його обурив той факт, що в "ДНР" є маса невдоволених людей, які живуть реаліями мирного життя і висувають претензії окупантам.

"Добре! Ось у нас дефіцит особового складу, приходьте, навчимо, всім забезпечимо, в бій одразу кидати не будемо. Думаєте, стоять за парканом? Ні! А знаєте чому? Тому що не мотивовані, тому що читають однобоку інформацію в інтернеті. І знову ми повертаємося до інформаційної війни і бумерангу, який ми ж запустили, і він б'є по нас", – зізнався бойовик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в мережі з'явилося відео, на якому Ходаковський зізнався, що особисто віддав наказ про артобстріл рідного міста Ясинувата на Донбасі.

Також терорист "ДНР" розповів, як одразу 90 найманців Путіна без попередження втекли від українських захисників в районі Авдіївки на Донбасі.

А ще один російський терорист "ДНР" Геннадій Дубовий зізнався, що у 2014 році окупанти втратили надію захопити Маріуполь, оскільки за нього не було кому воювати.

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