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Було лише 20: на Харківщині знайшли застреленим солдата-строковика

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У неділю, 21 липня, у військовій частині у Балаклії Харківської області знайшли застреленим солдата строкової служби.

Про це повідомив заступник прокурора Харківського гарнізону Владислав Зубко, передає "Укрінформ".

"Інцидент зафіксований близько 5:46. Призовник із Дніпра 1998 року народження, будучи вартовим, закрився в захисній споруді, яка перебуває на балансі військової частини, і вистрілив собі в голову з АК-47", – поділився він подробицями.

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У Балаклії застрелився солдат

У Балаклії застрелився солдат

politeka.net

Про те, що трапилося, відразу ж повідомили до військової прокуратури і Державного бюро розслідувань.

За фактом смерті солдата відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК (умисне вбивство) з поміткою "самогубство". Для з'ясування всіх обставин справи були призначені експертизи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на території військової частини в Лозовій на Харківщині знайшли тіло контрактника, який проходив службу в батальйоні "Донбас Україна".

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Місце
Україна
Теги
Харківська область ЗСУ
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