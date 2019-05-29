"Була вся синя": розкрилася страшна правда про дівчинку, яку спалили батьки на Житомирщині

До того, як вбити і спалити п'ятирічну Дашу на Житомирщині, її рідні батьки сильно били її.

Про це розповіла прийомна мама вбитої Даші Наталія Коберник "Фактам". Коли дівчинці було півтора року. Даша потрапила до лікарні зі страшними побоями. Звідти її забрали вже прийомні батьки.

Як з'ясувалося, дівчинка страждала вродженим правостороннім паралічем Ерба і диплегією верхніх кінцівок (підвид ДЦП). Коли Наталія з чоловіком взяли її в сім'ю, Даша навіть не могла сидіти.

"Вона вся була синя, на ній не було живого місця. Її били батьки. Я дізналася про Дашу від начальника Служби у справах дітей в Житомирі. Чиновниця сказала мені, що є дівчинка, якій зараз шукають прийомну сім'ю. Це було в травні 2015 року. Виявилося, ще в жовтні 2014 го Дашу забрали у батьків. Ті були п'яні. А дівчинка була так побита, що навіть не могла сидіти", - повідомила Коберник.

За словами прийомної мами, в свої півтора рочки Даша важила всього сім кілограмів. Це була виснажена хвора дитина.

"Ми відразу почали з нею працювати. Стали водити її по всім фахівцям, пройшли 12 курсів реабілітації. І досягли непоганого результату. Розробили Даші ручку, вона вже могла брати цією рукою предмети. У нашій сім'ї Даша росла в любові і турботі", - додала жінка.

Через півтора роки з'явилися родичі Даші.

"Спочатку прийшла її рідна бабуся. Сказала, що хоче побачити внучку. Ми не перешкоджали. Бабуся розповіла, що її дочку (мати Даші) постійно бив співмешканець, знущався, ламав їй руки. Бив, і коли та була вагітна. До речі, тому Даринка і народилася з паралічем. У матері Даші було ще двоє дітей, але їх у неї забрали, а її саму позбавили батьківських прав. Спочатку до нас приїхала тільки бабуся. Наступний раз вона привезла і дочку - маму Даші, а потім і її співмешканця", - розповіла Коберник.

За словами жінки, Даша боялася родичів. При цьому активісти допомогли батькам через суд повернути дитину.

"У нас Дашу забрали 12 квітня 2018 року. А вже в серпні ці нелюди, виявляється, її вбили. Останні дев'ять місяців ніхто не знав, де Даша і що з нею відбувається. Хоча соцслужби зобов'язані були це контролювати. В січні 2019 року несподівано з'ясувалося, що Дашу вже кілька місяців не бачив жоден соціальний працівник. Представники соцслужби з Овруцького району тричі приходили в цю сім'ю і ні разу не бачили дитини. "Як це так? - питала я. - А якщо вони її вбили ?!" "Наталіє Анатоліївно, що ви таке говорите", - відповідали мені соцпрацівники. - Хто міг її вбити?" - розповіла прийомна мати.

За її словами, історія з дитиною була тільки приводом для активістів.

"Цим людям (або тим, хто за ними стоїть) потрібна наша земля. Місце, де ми зараз живемо, - для багатьох ласий шматочок. Тут хороша і дорога земля. Нам з чоловіком не раз натякали, що ми повинні звідси виселитися. А коли "активісти" після рішення суду прийшли забирати у нас дитину, вони виламували в нашому будинку двері і вікна і кричали, щоб ми звідси забиралися. Звичайно, ми продовжували боротися за Даринку. Унас досі йдуть суди. Ось тільки самої Даші вже немає в живих ", - сказала Наталія Коберник.

Батьки на Житомирщині спалили дочка Нацполіція

Батьки на Житомирщині спалили дочка Нацполіція

Батьки на Житомирщині спалили дочка Нацполіція

Батьки на Житомирщині спалили дочка Нацполіція

Батьки на Житомирщині спалили дочка Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селищі Ківшарівка Куп'янського району Харківської області батьків підозрюють у катуваннях і вбивстві 3-річної доньки. За словами матері, дитина подавився яблуком.

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